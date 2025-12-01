台灣虎航2026夏季航班第2波1199元起 明天上午10時開賣
台灣虎航今天宣布，2026年夏季航班第二波即將開賣，日、韓、越南單程未稅價1199元起，明天上午10時起開放購票；到名古屋美食巡禮、東北仙台深度遊、首爾市中心快閃購物、峴港海灘開啟度假模式，明年夏天把所有的旅行想像一次排滿。
台灣虎航表示，銷售期間自明天上午10時至周三晚上11時59分，旅遊期間自明年3月29日至10月24日。
第二波開賣航線，台灣虎航說，飛日本：台中-名古屋1899元起、高雄-福岡1799元起，高雄-仙台2099元起。飛韓國：高雄-首爾金浦1199元起。飛越南：台北（桃園）-峴港1599元起、高雄-峴港1599元起。增班航線：台北（桃園）-福岡每周二、周三、周五增班，1799元起。以上票價為單程未稅，詳細航班時間依官網公告為主。
