快訊

Google Maps留一星評論怕被肉搜？新功能「匿名留言」 簡單2步驟設定

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

台灣虎航2026夏季航班第2波1199元起 明天上午10時開賣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航今天宣布，2026年夏季航班第二波即將開賣，日、韓、越南單程未稅價1199元起，明天上午10時起開放購票。記者黃仲明／攝影
台灣虎航今天宣布，2026年夏季航班第二波即將開賣，日、韓、越南單程未稅價1199元起，明天上午10時起開放購票。記者黃仲明／攝影

台灣虎航今天宣布，2026年夏季航班第二波即將開賣，日、韓、越南單程未稅價1199元起，明天上午10時起開放購票；到名古屋美食巡禮、東北仙台深度遊、首爾市中心快閃購物、峴港海灘開啟度假模式，明年夏天把所有的旅行想像一次排滿。

台灣虎航表示，銷售期間自明天上午10時至周三晚上11時59分，旅遊期間自明年3月29日至10月24日。

第二波開賣航線，台灣虎航說，飛日本：台中-名古屋1899元起、高雄-福岡1799元起，高雄-仙台2099元起。飛韓國：高雄-首爾金浦1199元起。飛越南：台北（桃園）-峴港1599元起、高雄-峴港1599元起。增班航線：台北（桃園）-福岡每周二、周三、周五增班，1799元起。以上票價為單程未稅，詳細航班時間依官網公告為主。

台灣虎航今天宣布，2026年夏季航班第二波即將開賣，日、韓、越南單程未稅價1199元起，明天上午10時起開放購票。圖／取自台灣虎航官網
台灣虎航今天宣布，2026年夏季航班第二波即將開賣，日、韓、越南單程未稅價1199元起，明天上午10時起開放購票。圖／取自台灣虎航官網

台灣虎航 桃園 福岡

延伸閱讀

安吉登上高雄跨年舞台 老爸陽帆霸氣「我幫妳安排舞群」

濱崎步上海演唱會遭取消 陳其邁：歡迎來高雄

首爾聖水洞時尚活動唯一受邀的台灣藝人　壯壯緊身馬甲雪乳蹦出超吸睛

高雄轎車撞橋墩車頭撞爛、安全氣囊爆開 駕駛負傷跑了畫面曝光

相關新聞

店家證實了！全台3家「傑克兄弟」牛排館 明年元月中謝幕

創立於2016年的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），目前有全台有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店共3家分店...

台灣虎航2026夏季航班第2波1199元起 明天上午10時開賣

台灣虎航今天宣布，2026年夏季航班第二波即將開賣，日、韓、越南單程未稅價1199元起，明天上午10時起開放購票；到名古...

鏟屎官看過來 總統府和故宮首度合作「1只皮箱走世界」 今起獨家預購

鏟屎官注意了！國立故宮博物院和總統府古今兩大「深宮」，首度攜手合作推出「跟著台灣去旅行—一只皮箱走世界旅行紀念組」聯名禮...

統一超商好鄰居文教基金會 打造「青年深根 嶼+人共鳴」現身500趴

匯聚全台質感與潮流能量的年度盛會「500趴2025」，將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場。其中，由統一超商...

HINO形塑「大車文化」酷潮新概念 現身500趴送潮流好禮

作為台灣商用車市場的長年領導品牌，HINO始終以專業、可靠的形象深植人心。隨著大眾對生活品質的追求提升，HINO也重新詮...

帶來濃厚南洋熱情！Indomie營多麵現身500趴 免費試吃還有滿額送

風靡全球的速食麵品牌「Indomie營多麵」，宣布進駐台灣年度潮流盛會「500趴2025」，將於12月5～7日於台北10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。