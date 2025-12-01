鏟屎官看過來 總統府和故宮首度合作「1只皮箱走世界」 今起獨家預購

鏟屎官注意了！國立故宮博物院和總統府古今兩大「深宮」，首度攜手合作推出「跟著台灣去旅行—一只皮箱走世界旅行紀念組」聯名禮盒。古代皇帝喜愛的名狗名貓畫，包括郎世寧筆下的名犬畫作；以及翠玉白菜、犧尊等故宮經典文物，還有漫畫大師葉宏甲筆下的懷舊漫畫「諸葛四郎」，都將躍入一只皮箱，讓台灣人帶著走進全世界。

國立故宮博物院與總統府首度攜手合作，將兩條承載百年記憶的歷史軸線交會於2025年，以「人民的總統府、全民的故宮」為創意主軸，推出「跟著台灣去旅行—一只皮箱走世界旅行紀念組」聯名禮盒。

故宮表示，此為雙方首度以共同品牌形象亮相，設計語彙融合文化傳承與台灣意象，象徵歷史記憶與創新設計完美交融，將台灣豐沛的文化量能帶往世界舞台。

故宮表示，此次合作從台灣人早期「一只皮箱走向世界」的奮鬥故事汲取靈感，結合故宮典藏文物與總統府時代精神，打造兼具設計美學與人文意涵的聯名紀念禮盒，以「陪你旅行的文化夥伴」為概念，讓故宮文物之美陪伴旅程每一刻。

禮盒內包含五款設計商品：「耄耋同春菊葵肩包」取材自《清 沈振麟 耄耋同春冊》，將故宮喵星人化身最吸睛的時尚包款；「萬用牽掛繩（駿犬）」靈感源自郎世寧筆下的名犬畫作，讓旅人輕鬆吊掛手機或證件套，隨手拍照不牽掛。「台灣造型兩用枕」結合〈海圖〉設計，讓台灣成為旅途中最溫柔的陪伴。

另以台灣漫畫大師葉宏甲筆下的《諸葛四郎》作為懷舊亮點，融入故宮〈翠玉白菜〉、〈犧尊〉等經典文物元素，推出「諸葛四郎行李束帶」與「諸葛四郎少年英雄雙面眼罩」。「諸葛四郎少年英雄雙面眼罩」，一面是葉宏甲《諸葛四郎》漫畫，另一面則引用故宮藏品〈西周早期 召卣〉圖案，展現古今交融的創意與幽默。