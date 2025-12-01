統一超商好鄰居文教基金會 打造「青年深根 嶼+人共鳴」現身500趴

匯聚全台質感與潮流能量的年度盛會「500趴2025」，將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場。其中，由統一超商好鄰居文教基金會推動的「青年深根計畫」展區，以「嶼+人共鳴」為主題，將成為活動中最具溫度、最能體現「在地共好、永續發展」精神的亮點。

自2017年啟動以來，統一超商好鄰居文教基金會結合 7-ELEVEN 強大的虛實通路資源，始終用心陪伴青年團隊返鄉落地、深耕在地。至今，這項計畫已經成功支持並陪伴了22組青年團隊，將個人的夢想與地方創生緊密連結，為台灣各角落注入永續發展的新動力。

本次在500趴2025活動中，「青年深根計畫」特別邀請了八組菁英團隊，包括「洄遊吧、禾乃川、木酢達人、小柒咖啡、三小市集、貓兒干村、乙木羊鮮羊奶、育誠蛋品」，共同組成超強的在地CP團。這些團隊將在展區內，帶來滿載地方特色風味與永續理念的攤位體驗。每一組CP團都藏著滿滿的驚喜，讓參與民眾能夠「吃、喝、拍、買」全方位感受在地文化與永續能量。這場結合美食與理念的永續饗宴，將把週末變成一場最熱鬧、最有意義的在地派對。

除了豐富的攤位體驗，基金會更精心準備了多項線上線下好康活動，鼓勵民眾以行動支持返鄉青年。活動期間，大家可以透過7-ELEVEN i 預購、iOPEN Mall（乙木羊鮮羊奶專區）、賣貨便（育誠蛋品專區） 等虛擬通路，輕鬆下單支持「青年深根」在地商品，或親臨現場應援，皆有機會獲得限量好禮。

此外，人氣大明星 OPEN將也將連續三天現身展區，與大家同樂，更將於12月6日18點於主舞台，推出「【統一超商好鄰居文教基金會】青年深根計畫 嶼+人共鳴活動」。