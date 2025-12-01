HINO形塑「大車文化」酷潮新概念 現身500趴送潮流好禮

作為台灣商用車市場的長年領導品牌，HINO始終以專業、可靠的形象深植人心。隨著大眾對生活品質的追求提升，HINO也重新詮釋大車的角色─不僅是工作的載體，更是陪伴車主實現生活想像的可靠夥伴。HINO希望除了提供更安全、更智慧、更貼心的車輛體驗，同時鼓勵車主在專業之外，也能活出更潮、更有態度的自我。

近年，HINO以貼近生活的視角展開多元嘗試，體現在其社群的「在路上」系列對城市運作節奏的記錄，以及影集「創意打造家」系列中，大車從舞台車到機動手術車的多重角色賦予。這份精神與「500趴2025－Back to the Future 做最好的決定」的主題完美契合，這次也將在500趴2025中，與大眾分享更多元的生活理念：努力工作，也要認真生活；專業可靠，也能很潮很有態度。

在500趴現場，HINO以時尚新穎的潮流設計元素，呈現全新打造的「大車人生漫畫屋」。展區結合年輕人最愛的視覺美學，以互動方式展現台灣大車文化與城市脈動的真實樣貌，顛覆大眾對商用車的既定印象。

展區的另一大亮點是HIACE露營車，以「自由，不是怎麼說，而是怎麼活」為核心理念，象徵一種隨時啟程的生活態度。HIACE露營車標配車頂架與桌椅組，具備彈性空間，搭載2.8L柴油渦輪增壓引擎，擁有低轉速高扭力特性，能從容應對各種路況，帶著旅人勇往直前，創造屬於自己的自由篇章。