帶來濃厚南洋熱情！Indomie營多麵現身500趴 免費試吃還有滿額送

風靡全球的速食麵品牌「Indomie營多麵」，宣布進駐台灣年度潮流盛會「500趴2025」，將於12月5～7日於台北101水舞廣場帶來充滿南洋風情的香氣與熱情。

根據權威市調機構 KANTAR 凱度集團發布的「2024 年品牌足跡報告」，Indomie營多麵一舉榮獲「全球最受選擇的速食麵品牌」與「全球最受選擇的清真速食麵品牌」雙重殊榮，其國際地位與受歡迎的地位已無庸置疑。營多麵打破文化與地域界限的美味秘密，就在於其獨特的調味哲學和完美的麵體工藝。

營多麵的經典美味，僅需快煮3分鐘，即可呈現完美Q彈有嚼勁的麵條，再拌入獨家秘製醬料，成就無可取代的享受。其靈魂風味，源自東南亞天然香料與香醇甜醬油的完美融合，搭配精準比例的辣椒醬、雞肉風味調味粉，最後撒上酥脆提味的紅蔥酥，層次豐富、香氣逼人，每一口都讓人彷彿置身於熱情的南洋國度。

營多麵的口味設計也保有高度的自由性，消費者可依照個人偏好調整調味粉或辣椒粉的份量，輕鬆調配出專屬的鹹度與辣度。

搶先嚐鮮！全台首款湯杯麵「青檸牛肉風味」獨家亮相

瞄準台灣消費者對即食美味和多元風味的追求，營多麵更在今年冬天首度在台推出創新的首款湯杯麵系列—「營多拌湯麵－青檸牛肉風味」。這款新品以多種南洋香料為基底，巧妙融入獨特的青檸清香與牛肉的鮮美，青檸入味清新暖胃，麵條Q彈吸附精華，打造出豐富且具層次感的異國風味。更重要的是，這款獨家口味目前僅在全家便利商店販售，讓消費者在家也能輕鬆享受暖胃又開胃的美味。

營多麵魅力席捲500趴！免費試吃與滿額抽獎嗨翻全場

為歡慶首次參加500趴盛會，Indomie營多麵特別規畫了市集限定活動，現場將大方提供經典口味免費試吃，讓觀眾親身感受這股席捲全球的南洋美味。

除了熱銷經典商品外，活動攤位也將販售限定新品「新品湯杯麵-青檸牛肉風味＋可愛造型杯麵娃娃組合 」，提供 500趴 專屬的限定優惠價。