石虎柳丁正值產季！家樂福現打冰沙上架 一杯用4顆柳丁

正值石虎柳丁產季，家樂富看好在地農產話題性，宣布旗下 INLOVE CAFÉ 推出季節限定「石虎柳丁冰沙」，以當季現採果實製作，每杯採用約 4 顆柳丁加上 100cc 水與冰塊現打調製，售價 80 元，即日起於門市開賣。

家樂福表示，今年持續依慣例向產地採購石虎柳丁，進貨量約 2,000 台斤，為通路中採購規模最大的業者，確保消費者能買到當季新鮮果品。由於今年水果風味濃郁，酸甜比例佳，適合製作飲品，因此選擇將其導入現做飲品系列，希望讓民眾以更輕鬆的方式品嚐在地水果。

石虎柳丁向來以香氣清亮、汁量充足著稱，本次新品主打完整保留果酸層次與纖維口感。INLOVE CAFÉ 強調，新品皆於門市即時調製，以還原水果原始風味。