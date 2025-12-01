全台煙波早堂跨海合作米其林一星名廚 獨家打造秋冬必嚐星級雞湯

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
圖5 煙波國際觀光集團即日起至2026 年3 月底於全台煙波早堂推出星級暖心湯品「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」。業者／提供
圖5 煙波國際觀光集團即日起至2026 年3 月底於全台煙波早堂推出星級暖心湯品「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」。業者／提供

煙波國際觀光集團推出冬季限定企劃晨獻星級湯宴，邀請連續三年榮獲米其林一星的馬來西亞「Restaurant au Jardin」餐廳名廚史金福 (Kim Hock Su) 登台獻湯，帶來他的招牌作品「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」，且特別為煙波集團打造專屬版本，改以台灣放山雞為底，融合法式技藝與南洋香氣，即日起至2026年3月底於全台煙波早堂登場。

包括新竹湖濱館、新竹都會館、台南館、蘇澳四季雙泉館、宜蘭館、煙波花時間宜蘭傳藝、花蓮館及花蓮太魯閣等8館據點，享用早午餐時段，皆可無限品嚐此道美味湯品。更多詳情請上官網 www.lakeshore.com.tw

史金福於馬來西亞創立的 Restaurant au Jardin，逾8成食材皆來自方圓20公里內，以「在地風土入菜」為核心，結合法式技法，自 2023 年起連續三年榮獲米其林一星肯定，2025年更入選馬來西亞 Tatler Dining最佳餐廳、及亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）。他以「以產地為根、以技藝為語」為理念，重視食材原味。

這次為煙波集團打造的限定湯品「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」，結合法式手法與南洋香氣，選用台灣放山雞、老薑、嫩薑與薑黃細火慢燉，湯色金黃清澈、香氣溫潤。入口先是薑的辛香，再是雞湯的濃郁鮮甜，搭配久煮白蘿蔔的自然甘味與滑順蒟蒻春雨，清爽不膩、層次豐富。史金福指出，馬來西亞人十分喜愛薑黃入菜，此湯以暖胃養身為主軸，以法式清湯手法慢火熬煮，喝下即可感受冬日的暖意蔓延全身。

煙波集團表示，此次跨海邀請馬來西亞名廚史金福合作，將南洋香料風味與法式精緻烹調融入冬季湯品。晨獻星級湯宴不僅展現星級手藝，更讓旅人在清晨喝下第一口時，即能感受跨國飲食文化的香氣層次與溫潤滋味。

馬來西亞名廚史金福為煙波集團獻上限定創作「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」。業者／提供
馬來西亞名廚史金福為煙波集團獻上限定創作「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」。業者／提供
煙波集團攜手馬來西亞名廚史金福（右）推出「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」，即日起至2026 年3 月底登場於全台煙波早堂。業者／提供
煙波集團攜手馬來西亞名廚史金福（右）推出「野薑澄雞湯佐春雨蒟蒻」,即日起至2026 年3 月底登場於全台煙波早堂。業者／提供

