快訊

桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

聽新聞
0:00 / 0:00

店家證實了！全台3家「傑克兄弟」牛排館 明年元月中謝幕

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
傑克兄弟牛排館主打各式最佳天數濕式熟成牛排。圖／摘自傑克兄弟牛排館官網
傑克兄弟牛排館主打各式最佳天數濕式熟成牛排。圖／摘自傑克兄弟牛排館官網

創立於2016年的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），目前有全台有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店共3家分店；店家證實，明年元月中旬傑克兄弟牛排館3家分店都會結束營業，最後營業日預計是2026年1月18日。

傑克兄弟牛排館是由擁有「美式餐飲教父」美譽的胡家濠創立，網羅一群過去在星期五餐廳（T.G.I. Friday's）及澳美客牛排（Outback Steakhouse）打拼的資深幹部，由兒子胡傳中擔任執行長，組成經營團隊。

傑克兄弟牛排館2016年在竹北創立首家店，2017年一口氣在高雄、台中開設2家分店，2019年在台北信義區開設第四家分店；但最早開幕的竹北店，已在已在2021年7月25日結束營業。

傑克兄弟牛排館走中價位路線，是擁有不少粉絲的在地牛排館，採用完整保留肉質鮮度的美國USDA CHOICE或PRIME等級冷藏牛肉，再以親民的價格供應給顧客。招牌的「慢烤頂級肋眼牛排（Slow-Roasted Prime Rib）」，以62°C低溫慢烤7小時，完整保留牛肉原汁，風味口感與一般高溫煎烤的牛排截然不同。

關於歇業的原因，傑克兄弟牛排館在回應粉絲提問時表示，「老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了、想休息了。」粉絲紛紛留言表示不捨，「我覺得做得很好啊.....」、「天啊」、「怎麼辦？以後吃不到了」、「太可惜了⋯」

傑克兄弟牛排館高雄店位於愛河邊。圖／摘自傑克兄弟牛排館高雄店FB粉絲團
傑克兄弟牛排館高雄店位於愛河邊。圖／摘自傑克兄弟牛排館高雄店FB粉絲團
傑克兄弟牛排館證實全台3家店都將於明年1月中結束營業，最後營業日預計是1月18日。圖／摘自傑克兄弟牛排館台北信義店FB粉絲團
傑克兄弟牛排館證實全台3家店都將於明年1月中結束營業，最後營業日預計是1月18日。圖／摘自傑克兄弟牛排館台北信義店FB粉絲團

牛排 兄弟 粉絲

延伸閱讀

《阿凡達：火與燼》三大影后齊歸隊 凱特溫斯蕾：製作技術終於跟上詹姆斯的想像力

時代眼淚…高雄30年麥當勞「文化餐廳」將熄燈 網不捨：青春跟著搬走

且吃且珍惜！牛排連鎖餐廳「傑克兄弟」台中、高雄分店 傳出尋求頂讓

免費牛排吃起來！ 台中早午餐「禾間糧倉」身分證中2025就送肉 吃越多還送越多

相關新聞

店家證實了！全台3家「傑克兄弟」牛排館 明年元月中謝幕

創立於2016年的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），目前有全台有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店共3家分店...

全台煙波早堂跨海合作米其林一星名廚 獨家打造秋冬必嚐星級雞湯

煙波國際觀光集團推出冬季限定企劃晨獻星級湯宴，邀請連續三年榮獲米其林一星的馬來西亞「Restaurant au Jard...

新竹SOGO週年慶報捷、首四日破50萬人次 3日第二波開打

新竹SOGO週年慶人潮不斷，高端消費族群首四日鎖定家庭電器、黃金珠寶高單價商品，高門檻滿額優惠兌換踴躍，破千萬業績的品牌...

理查・克萊德門罕見戶外開奏 萬人湧入竹北共享音樂盛宴

竹北市公所於昨晚在縣府前封路舉辦「理查・克萊德門經典永恆音樂會」，71歲的理查罕見在台灣舉辦戶外演奏會，市公所估計主會場...

黑五沒買夠？好市多「超級網購星期一」再推優惠 滿8,800元現折800元

上週黑色購物節還買不夠？好市多優惠馬上又來一波！火速推出「Cyber Monday超級網購星期一」，接力點燃年底最熱購物...

巨城周年慶掀大新竹人潮海 出門擠爆回家塞爆、首四日業績成長5%

新竹遠東巨城購物中心周年慶繼首日交出6.3億元成績後，首四日業績同樣再傳捷報，較去年同期成長5%（含遠東SOGO百貨新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。