店家證實了！全台3家「傑克兄弟」牛排館 明年元月中謝幕
創立於2016年的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），目前有全台有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店共3家分店；店家證實，明年元月中旬傑克兄弟牛排館3家分店都會結束營業，最後營業日預計是2026年1月18日。
傑克兄弟牛排館是由擁有「美式餐飲教父」美譽的胡家濠創立，網羅一群過去在星期五餐廳（T.G.I. Friday's）及澳美客牛排（Outback Steakhouse）打拼的資深幹部，由兒子胡傳中擔任執行長，組成經營團隊。
傑克兄弟牛排館2016年在竹北創立首家店，2017年一口氣在高雄、台中開設2家分店，2019年在台北信義區開設第四家分店；但最早開幕的竹北店，已在已在2021年7月25日結束營業。
傑克兄弟牛排館走中價位路線，是擁有不少粉絲的在地牛排館，採用完整保留肉質鮮度的美國USDA CHOICE或PRIME等級冷藏牛肉，再以親民的價格供應給顧客。招牌的「慢烤頂級肋眼牛排（Slow-Roasted Prime Rib）」，以62°C低溫慢烤7小時，完整保留牛肉原汁，風味口感與一般高溫煎烤的牛排截然不同。
關於歇業的原因，傑克兄弟牛排館在回應粉絲提問時表示，「老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了、想休息了。」粉絲紛紛留言表示不捨，「我覺得做得很好啊.....」、「天啊」、「怎麼辦？以後吃不到了」、「太可惜了⋯」
