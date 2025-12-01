理查・克萊德門罕見戶外開奏 萬人湧入竹北共享音樂盛宴
竹北市公所於昨晚在縣府前封路舉辦「理查・克萊德門經典永恆音樂會」，71歲的理查罕見在台灣舉辦戶外演奏會，市公所估計主會場、副場地市東公園及外野區共計湧入萬名民眾，為亞洲巡演最終場畫下完美句點。
這次理查・克萊德門帶來長達90分鐘，無中場休息且零冷場的誠意演出，連同安可曲共彈奏25首曲目，包含經典名作「夢中的婚禮」、「給愛德琳的詩」。他也為台灣朋友特別設計了曲目「愛如潮水」、「花心」，並演奏橫跨11部經典電影的主題曲連奏，如星際大戰、不可能的任務、哈利波特等，同時以一連串組曲介紹他的故鄉巴黎。
71歲的理查用中文「您好」、「竹北」、「謝謝」親切的向觀眾打招呼，現場樂迷驚呼連連，理查更送出手寫琴譜，引發樂迷熱情衝上台爭相索取。由於反應太過踴躍，他甚至幽默的從身上掏出絲巾等貼身小物贈送，最後還作勢要送出自己的鋼琴椅，這一連串風趣又寵粉的互動，足見理查對樂迷的熱情與喜愛。
竹北市公所表示，這場音樂會特別準備了兩項驚喜，一為邀請大提琴女孩陳多多，與大師演奏經典名曲梁祝；二為鄭朝方市長偕21位市民學生琴童與理查同台共演。身為人文藝術市長的鄭朝方，此次展現與以往不同的小提琴才藝。他與徵選出來的竹北小小音樂家，與理查・克萊德門合奏「凡妮莎的微笑」；其中，入選的勝利國中的學生張展頊表示，能夠在父母鼓勵下參與，並與世界級鋼琴大師合奏感到相當榮幸。
市長鄭朝方提到，這場在「竹北沒有頂蓋的國家音樂廳」舉行的世界級演奏會，市民朋友展現了高素質的觀演禮儀，會場內「沒有喧嘩、沒有手機鈴聲、沒有飲食」，再次證明「竹北超越竹北」。
