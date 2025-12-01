快訊

桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

理查・克萊德門罕見戶外開奏 萬人湧入竹北共享音樂盛宴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
理查・克萊德門罕見在台灣舉辦戶外演奏會，市公所估計主會場、副場地市東公園及外野區共計湧入萬名民眾。圖／市公所提供
理查・克萊德門罕見在台灣舉辦戶外演奏會，市公所估計主會場、副場地市東公園及外野區共計湧入萬名民眾。圖／市公所提供

竹北市公所於昨晚在縣府前封路舉辦「理查・克萊德門經典永恆音樂會」，71歲的理查罕見在台灣舉辦戶外演奏會，市公所估計主會場、副場地市東公園及外野區共計湧入萬名民眾，為亞洲巡演最終場畫下完美句點。

這次理查・克萊德門帶來長達90分鐘，無中場休息且零冷場的誠意演出，連同安可曲共彈奏25首曲目，包含經典名作「夢中的婚禮」、「給愛德琳的詩」。他也為台灣朋友特別設計了曲目「愛如潮水」、「花心」，並演奏橫跨11部經典電影的主題曲連奏，如星際大戰、不可能的任務、哈利波特等，同時以一連串組曲介紹他的故鄉巴黎。

71歲的理查用中文「您好」、「竹北」、「謝謝」親切的向觀眾打招呼，現場樂迷驚呼連連，理查更送出手寫琴譜，引發樂迷熱情衝上台爭相索取。由於反應太過踴躍，他甚至幽默的從身上掏出絲巾等貼身小物贈送，最後還作勢要送出自己的鋼琴椅，這一連串風趣又寵粉的互動，足見理查對樂迷的熱情與喜愛。

竹北市公所表示，這場音樂會特別準備了兩項驚喜，一為邀請大提琴女孩陳多多，與大師演奏經典名曲梁祝；二為鄭朝方市長偕21位市民學生琴童與理查同台共演。身為人文藝術市長的鄭朝方，此次展現與以往不同的小提琴才藝。他與徵選出來的竹北小小音樂家，與理查・克萊德門合奏「凡妮莎的微笑」；其中，入選的勝利國中的學生張展頊表示，能夠在父母鼓勵下參與，並與世界級鋼琴大師合奏感到相當榮幸。

市長鄭朝方提到，這場在「竹北沒有頂蓋的國家音樂廳」舉行的世界級演奏會，市民朋友展現了高素質的觀演禮儀，會場內「沒有喧嘩、沒有手機鈴聲、沒有飲食」，再次證明「竹北超越竹北」。

這次理查・克萊德門帶來長達90分鐘，無中場休息且零冷場的誠意演出，連同安可曲共彈奏25首曲目。圖／市公所提供
這次理查・克萊德門帶來長達90分鐘，無中場休息且零冷場的誠意演出，連同安可曲共彈奏25首曲目。圖／市公所提供
竹北市公所於昨晚在縣府前封路舉辦「理查・克萊德門 經典永恆音樂會」。圖／市公所提供
竹北市公所於昨晚在縣府前封路舉辦「理查・克萊德門 經典永恆音樂會」。圖／市公所提供

竹北 鄭朝方 音樂會

延伸閱讀

黃偉哲竹北行銷台南秋冬鮮果 推廣產地直送

在竹北街頭疑似販賣狗肉 竹縣動保所查獲43公斤動物屠體

「家長都支持您！」班導帶班遭網路公審 竹北家長連署寫感謝函力挺

日職／巨人砂川理查加薪1600萬 同時宣布與前HKT48成員結婚

相關新聞

店家證實了！全台3家「傑克兄弟」牛排館 明年元月中謝幕

創立於2016年的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），目前有全台有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店共3家分店...

全台煙波早堂跨海合作米其林一星名廚 獨家打造秋冬必嚐星級雞湯

煙波國際觀光集團推出冬季限定企劃晨獻星級湯宴，邀請連續三年榮獲米其林一星的馬來西亞「Restaurant au Jard...

新竹SOGO週年慶報捷、首四日破50萬人次 3日第二波開打

新竹SOGO週年慶人潮不斷，高端消費族群首四日鎖定家庭電器、黃金珠寶高單價商品，高門檻滿額優惠兌換踴躍，破千萬業績的品牌...

理查・克萊德門罕見戶外開奏 萬人湧入竹北共享音樂盛宴

竹北市公所於昨晚在縣府前封路舉辦「理查・克萊德門經典永恆音樂會」，71歲的理查罕見在台灣舉辦戶外演奏會，市公所估計主會場...

黑五沒買夠？好市多「超級網購星期一」再推優惠 滿8,800元現折800元

上週黑色購物節還買不夠？好市多優惠馬上又來一波！火速推出「Cyber Monday超級網購星期一」，接力點燃年底最熱購物...

巨城周年慶掀大新竹人潮海 出門擠爆回家塞爆、首四日業績成長5%

新竹遠東巨城購物中心周年慶繼首日交出6.3億元成績後，首四日業績同樣再傳捷報，較去年同期成長5%（含遠東SOGO百貨新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。