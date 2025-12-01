黑五沒買夠？好市多「超級網購星期一」再推優惠 滿8,800元現折800元

上週黑色購物節還買不夠？好市多優惠馬上又來一波！火速推出「Cyber Monday超級網購星期一」，接力點燃年底最熱購物檔期。自即日起至12月7日，超過300件商品祭出線上獨家優惠，涵蓋熱門3C、大家電、冬季保暖服飾、健身補給與節慶禮品等多元品項，滿足年底換新、送禮、採買等全面需求。今日限定活動中，會員於網購結帳輸入「25cyber」，單筆滿8800元即可現折800元，且折扣適用所有會員，快把握機會下單。

此次網購檔期中，3C與大型家電依舊是關注焦點，指定款大尺寸高畫質電視下殺至8折起，熱門健身器材同步優惠，許多商品更首次在網購日開放下單。好市多表示，年底向來是汰舊換新的高峰，從客廳家電到廚房設備皆有需求，不管事想換新、要送禮，現在買最剛好。

在矚目優惠中，Samsung75吋Neo QLED 8K量子智慧顯示器受到高度討論，原價99,899元、現折2萬元，折後79,899元即可送到家。家電部分，伊萊克斯12公斤/9公斤UltimateCare700洗脫烘衣機原價35,999元，現折7,900元、特價28,099元；伊萊克斯45公分極淨呵護300自動開門獨立式洗碗機亦推出現折5,000元優惠，折後18,999元，升級生活品質2萬有找。

值得注意的是，部分黑色購物節期間的爆款優惠，也在此次超級網購星期一同步開放線上訂購，提供先前無法至門市選購的會員第二次入手機會。隨著聖誕節與新年將至，好市多也同步推出各式節慶禮品，從大人小孩最愛的玩具到家庭囤貨必備商品應有盡有。

其中先前在社群掀起搶購潮的路易吉絨毛玩偶此次再度回歸，被視為活動中的熱門話題。同時，適合家庭選購的LEGO組合、益智玩具、冬季保暖服飾也列入優惠，使親子族群能一次補齊節日送禮與冬季實用品。

健康食品與健身補給亦成為今年活動的一大亮點。高蛋白飲品、冷凍雞精、蛋白質穀物餐、膠原蛋白粉、有機無麩質野莓燕麥片等品項延續今年強勁買氣，加上冷凍蝦仁、冷凍雞腿切塊等家庭常備食材皆在折扣清單之中，滿足健身族與家庭消費者的日常採購需求。使用Costco富邦聯名卡於線上購物還可享3%現金回饋無上限的加碼優惠。