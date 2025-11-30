巨城周年慶掀大新竹人潮海 首四日業績成長5%、出門擠爆回家塞爆

新竹遠東巨城購物中心周年慶繼首日交出6.3億元成績後，首四日業績同樣再傳捷報，較去年同期成長5%（含遠東SOGO百貨新竹店）。而消費者對巨城周年慶盛況的形容也很有趣，像是「巨城超恐怖的，下雨天人也超多」、「早上巨城，晚上好市多，美好的一天錢就不見了」、「下班路上的中央路，不是要去逛巨城，只是要回家，但感覺回家的路很漫長」、「新竹人都在巨城吧」。

巨城購物中心周年慶11月27日開跑，巨城指出，首日主攻高消費客群，累計20萬元起送購物券，大受青睞，兌換人潮絡繹不絕；VIP獨享滿額贈同樣締造亮眼熱度，有效帶動首四日業績，較去年同期成長5%。掌握大新竹地區強勁的消費實力，巨城攜手品牌備妥貨量、推出多款獨家好物。

至於今年什麼賣得好？巨城購物中心表示，正逢年末出國旅遊旺季及登山露營風潮，許多消費者添購裝備與行頭，高機能戶外服飾及配件需求同步增加；服飾旗艦、OUTDOOR表現佳；潮流、甜美服飾改裝策略奏效，帶動服飾業種整體成長8%。新竹房市熱度不減，成家所需的智能家電詢問量不斷攀高，冰箱、洗脫衣機、冷暖氣機買氣明顯推升，包括智慧型手表、藍牙耳機、平板電腦等， 帶動3C家電業績穩定成長。

B1大型店鋪「UNIQLO」及「GU」感謝祭至12月4日，許多商品大降價，吸引消費者排隊搶購；「無印良品」也是人潮熱區，有民眾形容人潮「結帳就排到門口」。

最受消費者歡迎的美食快閃同樣展現高人氣，4F「Mr.Moan」焦糖布丁、「秋菓」大福四天累積銷售上萬顆，多家排隊美食帶動輕食區、小吃街等餐飲業績成長20%。入冬首波大陸冷氣團即將報到，搭配第二波的優惠活動，添購禦寒商品的最佳時機，天冷買氣熱度持續高昂。