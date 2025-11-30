快訊

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

聽新聞
0:00 / 0:00

巨城周年慶掀大新竹人潮海 首四日業績成長5%、出門擠爆回家塞爆

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO感謝祭至12月4日，業績持續成長。圖／巨城提供
UNIQLO感謝祭至12月4日，業績持續成長。圖／巨城提供

新竹遠東巨城購物中心周年慶繼首日交出6.3億元成績後，首四日業績同樣再傳捷報，較去年同期成長5%（含遠東SOGO百貨新竹店）。而消費者對巨城周年慶盛況的形容也很有趣，像是「巨城超恐怖的，下雨天人也超多」、「早上巨城，晚上好市多，美好的一天錢就不見了」、「下班路上的中央路，不是要去逛巨城，只是要回家，但感覺回家的路很漫長」、「新竹人都在巨城吧」。

巨城購物中心周年慶11月27日開跑，巨城指出，首日主攻高消費客群，累計20萬元起送購物券，大受青睞，兌換人潮絡繹不絕；VIP獨享滿額贈同樣締造亮眼熱度，有效帶動首四日業績，較去年同期成長5%。掌握大新竹地區強勁的消費實力，巨城攜手品牌備妥貨量、推出多款獨家好物。

至於今年什麼賣得好？巨城購物中心表示，正逢年末出國旅遊旺季及登山露營風潮，許多消費者添購裝備與行頭，高機能戶外服飾及配件需求同步增加；服飾旗艦、OUTDOOR表現佳；潮流、甜美服飾改裝策略奏效，帶動服飾業種整體成長8%。新竹房市熱度不減，成家所需的智能家電詢問量不斷攀高，冰箱、洗脫衣機、冷暖氣機買氣明顯推升，包括智慧型手表、藍牙耳機、平板電腦等， 帶動3C家電業績穩定成長。

B1大型店鋪「UNIQLO」及「GU」感謝祭至12月4日，許多商品大降價，吸引消費者排隊搶購；「無印良品」也是人潮熱區，有民眾形容人潮「結帳就排到門口」。

最受消費者歡迎的美食快閃同樣展現高人氣，4F「Mr.Moan」焦糖布丁、「秋菓」大福四天累積銷售上萬顆，多家排隊美食帶動輕食區、小吃街等餐飲業績成長20%。入冬首波大陸冷氣團即將報到，搭配第二波的優惠活動，添購禦寒商品的最佳時機，天冷買氣熱度持續高昂。

周年慶期間匯聚超過20間美食快閃店，12月1日起4F有「百老匯布朗尼專賣」、「@AT MY」精品達克瓦茲，到巨城吃美食也能享優惠，餐飲跨日累計滿千送百，單筆688元還可抽iPhone17 Pro。指定餐廳搶先預定尾牙聚餐還有機會抽中千元購物金。

4F人氣快閃Mr.Moan焦糖布丁，首四日販售超過上萬顆。圖／巨城提供
4F人氣快閃Mr.Moan焦糖布丁，首四日販售超過上萬顆。圖／巨城提供
iPhone 17持續熱賣，周年慶每天一早出現搶購人潮。圖／巨城提供
iPhone 17持續熱賣，周年慶每天一早出現搶購人潮。圖／巨城提供

巨城 新竹

延伸閱讀

新竹特教校APP控制冷氣貼隔熱 節能績優第1名

新竹果菜市場線路空調老舊議員籲盤整 市府：明年辦理改善工程

遠東巨城周年慶起跑、新竹人全出動了 首日業績衝6.3億元

2026大新竹跨年晚會 卡司曝光當天還有300秒煙火秀

相關新聞

貴婦百貨變成遊樂場？BELLAVITA耶誕裝置畫風失控秒變家家酒跑跳區

貴婦百貨BELLAVITA每年節慶造景都大手筆打造，每次都能引起討論話題並成為熱門拍照熱點。今年耶誕佈置已完成，中庭陳列...

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

一名萊爾富超商員工在Threads發文透露，萊爾富總部要求把員工姓名全面改為綽號，他為自己取綽號「王子科學麵」，好奇網友...

巨城周年慶掀大新竹人潮海 首四日業績成長5%、出門擠爆回家塞爆

新竹遠東巨城購物中心周年慶繼首日交出6.3億元成績後，首四日業績同樣再傳捷報，較去年同期成長5%（含遠東SOGO百貨新竹...

卓榮泰出席亞洲技能賽閉幕 睽違32年台灣主辦國際賽

行政院長卓榮泰出席2025亞洲技能競賽閉幕典禮，這是台灣暌違32年再度獲得國際性技能賽事的主辦權，本次台灣有49名國手在...

全國電子黑五限時優惠登場 指定大家電最低6.5折、滿額+1元送iPhone 17

不讓美式量販店專美於前，全國電子自即日起至12月1日推出「BLACK FRIDAY黑色星期五」強檔加碼活動，祭出涵蓋大家...

遠東百貨2025永續成績亮眼 勇奪GCSA、TCSA十大獎

遠東百貨於2025年「全球企業永續獎」GCSA及「台灣企業永續獎」TCSA再創亮眼成績，共獲十項大獎，今年獲獎面向涵蓋性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。