全國電子黑五限時優惠登場 指定大家電最低6.5折、滿額+1元送iPhone 17

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至12月1日全國電子限時加碼指定4大家電限時9折，是將冰箱、洗衣機、空調、電視一次到位的最佳時刻，趕快把握時間下手搶優惠。圖／全國電子提供
不讓美式量販店專美於前，全國電子自即日起至12月1日推出「BLACK FRIDAY黑色星期五」強檔加碼活動，祭出涵蓋大家電、數位3C、空調清淨、廚房家電等多項主力品類的年度優惠。今年黑五不僅折扣更全面，也結合行動支付銀行點數回饋、品牌月活動與抽獎機制，提供多重購物好康。無論是汰舊換新、添購家電或趁年底補齊設備，一定要趁此機會以全年最低價入手！

活動亦同步串連即日起至12月14日推出的「全民普發 雙抽萬得FOR」活動，消費滿額可參加週週抽10,000點會員點數，最高更有機會抽中60,000元免單大獎，快把握機會在黑五檔期同時把「好運」帶回家。

全國電子此次黑五推出指定大家電最低6.5折的超殺優惠，最適合年末有計劃升級、換機的家庭提前入手。為提升購物驚喜感，活動期間同步推出多項滿額加碼，包括購買指定商品可享「滿額+1元帶走iPhone 17」的回饋，以及指定廚衛家電商品滿20,000元現折1,111元。家電品牌回饋也相當亮眼，Panasonic小家電滿6,000元可登記抽星宇航空大阪雙人來回機票，買電視則享最高10%購物金回饋，並加碼到門市體驗打卡抽65吋4K電視、購買指定型號再抽7萬元免單，雙重優惠推升年末換電視需求。

針對學生、上班族與內容創作者，全國電子也祭出強力3C優惠。指定筆電現折1,111元，數位3C消費滿20,000元可抽iPhone Air，吸引有換機與升級效能需求的消費者入手。鍵盤滑鼠、喇叭、耳機、智慧穿戴、攝影器材等多項周邊也推出限時加購價。另有數位周邊滿1,111元週週抽EPSON標籤機，讓學生與上班族能趁黑五替日常裝備大升級。

活動期間，全國電子更推出「指定4大家電9折」重磅優惠，涵蓋電視、冰箱、洗衣機、空調等家庭必備耐用品。此外，各品類也有對應的滿額禮：冰箱最高送5,000點會員點數、指定日製冰箱加碼抽Waymax R10電動滑板車；洗衣機滿額贈888點並可抽Dyson過敏原濾網吸塵器；空調則可與政府節能補助疊加，最高再回饋5,000元。對於正替新家添購設備、規劃汰舊換新，或想提前備戰年節採買的家庭而言，今年黑五堪稱一次入手的最佳時機。

全國電子黑五優惠全面升級，搭配全民普發「雙抽萬得」再抽6萬免單，讓消費者把年末「好運」一起帶回家。圖／全國電子提供
全國電子在黑五期間推出指定筆電可享現折1,111元，並同步推出數位3C消費滿20,000元即可抽iPhone Air的活動，購買數位週邊商品週週再抽EPSON標籤機。圖／全國電子提供
全國電子BLACK FRIDAY強檔登場，滿額+1元送iPhone 17，限時全面狂降再加碼指定4大家電限時9折。圖／全國電子提供
