貴婦百貨變成遊樂場？BELLAVITA耶誕裝置畫風失控秒變家家酒跑跳區

貴婦百貨BELLAVITA每年節慶造景都大手筆打造，每次都能引起討論話題並成為熱門拍照熱點。今年耶誕佈置已完成，中庭陳列著巨型耶誕小熊與耶誕餐桌，耶誕佈置公開展出沒幾天，吸引眾多家長帶著小孩前來，由於場景超像豪華放大版家家酒，平時靜謐貴氣逼人的精品商場，現場幾乎已成為擠滿大人小孩的湯姆熊遊樂場。

走進BELLAVITA一樓中庭，原本耶誕主題裝置的設定情節是：Bello耶誕小熊準備好一張滿載驚喜的耶誕餐桌，中庭陽光灑落，長桌上擺滿了麵包、各式精緻甜點。Bello Bear正伸出雙手，與你共享溫馨的節慶盛宴。

而實際情景是，小孩們在耶誕裝置陳列區簡直玩的不亦樂乎，由於布滿著各式放大版的可愛點心，有如耶誕版糖果屋，也直接命中小孩最愛玩家家酒的樂趣，可以見到小孩們在上面跑來跑去蹦蹦跳跳、四處尋寶，大人們也忙著幫小孩捕捉畫面。