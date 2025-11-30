快訊

貴婦百貨變成遊樂場？BELLAVITA耶誕裝置畫風失控秒變家家酒跑跳區

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
BELLAVITA今年耶誕裝置成為大人小孩熱門景點，貴婦百貨直接變成遊樂場。記者江佩君／攝影
BELLAVITA今年耶誕裝置成為大人小孩熱門景點，貴婦百貨直接變成遊樂場。記者江佩君／攝影

貴婦百貨BELLAVITA每年節慶造景都大手筆打造，每次都能引起討論話題並成為熱門拍照熱點。今年耶誕佈置已完成，中庭陳列著巨型耶誕小熊與耶誕餐桌，耶誕佈置公開展出沒幾天，吸引眾多家長帶著小孩前來，由於場景超像豪華放大版家家酒，平時靜謐貴氣逼人的精品商場，現場幾乎已成為擠滿大人小孩的湯姆熊遊樂場。

走進BELLAVITA一樓中庭，原本耶誕主題裝置的設定情節是：Bello耶誕小熊準備好一張滿載驚喜的耶誕餐桌，中庭陽光灑落，長桌上擺滿了麵包、各式精緻甜點。Bello Bear正伸出雙手，與你共享溫馨的節慶盛宴。

而實際情景是，小孩們在耶誕裝置陳列區簡直玩的不亦樂乎，由於布滿著各式放大版的可愛點心，有如耶誕版糖果屋，也直接命中小孩最愛玩家家酒的樂趣，可以見到小孩們在上面跑來跑去蹦蹦跳跳、四處尋寶，大人們也忙著幫小孩捕捉畫面。

雖然現場有穿西裝的工作人員維持秩序，也有告示牌上寫著「展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、搬運或破壞」，有到現場的民眾也在社群上點出看到的狀況「肉眼可見許多裝飾道具遭到破壞，現場近乎失控，成為大人小孩的遊樂場」、「各種攀爬、踩踏、破壞，以為是遊樂場」、「現場家長也接受小孩去爬去抓，完全當警示語不在」、「工作人員根本控制不住場面」、「好幾個道具已經髒掉、壞掉」、「（原始設計）讓我們緬懷它」。

BELLAVITA今年耶誕裝置成為大人小孩熱門景點，貴婦百貨直接變成遊樂場。記者江佩君／攝影
BELLAVITA今年耶誕裝置成為大人小孩熱門景點，貴婦百貨直接變成遊樂場。記者江佩君／攝影
BELLAVITA今年耶誕裝置成為大人小孩熱門景點，貴婦百貨直接變成遊樂場。記者江佩君／攝影
BELLAVITA今年耶誕裝置成為大人小孩熱門景點，貴婦百貨直接變成遊樂場。記者江佩君／攝影
雖然現場告示牌註明展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、搬運或破壞，但展出僅短短幾天許多道具已被破壞。圖／摘自Threads
雖然現場告示牌註明展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、搬運或破壞，但展出僅短短幾天許多道具已被破壞。圖／摘自Threads
雖然現場告示牌註明展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、搬運或破壞，但展出僅短短幾天許多道具已被破壞。圖／摘自Threads
雖然現場告示牌註明展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、搬運或破壞，但展出僅短短幾天許多道具已被破壞。圖／摘自Threads
雖然現場告示牌註明展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、搬運或破壞，但展出僅短短幾天許多道具已被破壞。圖／摘自Threads
雖然現場告示牌註明展示陳列道具請勿攀爬、倚靠、搬運或破壞，但展出僅短短幾天許多道具已被破壞。圖／摘自Threads

