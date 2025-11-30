遠東百貨2025永續成績亮眼 勇奪GCSA、TCSA十大獎

遠東百貨於2025年「全球企業永續獎」GCSA及「台灣企業永續獎」TCSA再創亮眼成績，共獲十項大獎，今年獲獎面向涵蓋性別平等、氣候治理、創意溝通、創新成長與職場福祉等多個領域，呈現企業在永續治理上的深耕與願景。

在GCSA評選中，遠東百貨以兩項永續專案脫穎而出，雙雙獲得「最佳案例獎」（Best Practices Award）。其中，「Shaping the Future of Retail with Gender Equality and Diversity」專案以完整的性別平等政策、友善職場制度與包容文化推動獲得肯定。

另一項獲獎專案「Employee Health Up Plan: A Sustainable Workplace Wellness Initiative」則以員工健康管理、職安環境優化等面向著手，打造更具韌性的永續健康職場。兩項專案皆以創新且具推廣性的作法備受肯定，成為台灣百貨業國際交流的重要示範。

在永續資訊揭露方面，遠東百貨今年再次以英文版永續報告書獲得GCSA銅級獎，已連續三年獲此殊榮。報告書完整呈現ESG策略布局、治理架構、風險管理及量化績效，肯定企業對資訊透明與利害關係人溝通的重視，也反映出遠東百貨積極與國際永續標準接軌。

今年TCSA評選中，遠東百貨表現同樣亮眼。不僅再度入選「台灣百大永續典範企業」，更以連續十年榮獲「創新成長領袖獎」的紀錄，成為百貨業唯一獲此殊榮的企業，展現在零售創新、營運策略與永續整合上的持續投入與領導力。

遠東百貨總經理徐雪芳出席領獎並表示：「零售業的變化很快，我們希望把ESG放在企業發展的核心，用更負責任、也更具創意的方式持續成長。透過和員工、顧客、品牌夥伴一起努力，共同打造更美好的永續生活樣貌，讓遠百成為帶動產業正向改變的力量。」她強調，未來公司將以更積極的行動，持續引領產業邁向更具韌性與永續性的未來。