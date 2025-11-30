快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

遠東百貨2025永續成績亮眼 勇奪GCSA、TCSA十大獎

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百於2025年GCSA及TCSA榮獲十項大獎，遠百總經理徐雪芳(中)與經營團隊許下以永續創造美好生活為核心願景的長期承諾。圖／遠百提供
遠百於2025年GCSA及TCSA榮獲十項大獎，遠百總經理徐雪芳(中)與經營團隊許下以永續創造美好生活為核心願景的長期承諾。圖／遠百提供

遠東百貨於2025年「全球企業永續獎」GCSA及「台灣企業永續獎」TCSA再創亮眼成績，共獲十項大獎，今年獲獎面向涵蓋性別平等、氣候治理、創意溝通、創新成長與職場福祉等多個領域，呈現企業在永續治理上的深耕與願景。

在GCSA評選中，遠東百貨以兩項永續專案脫穎而出，雙雙獲得「最佳案例獎」（Best Practices Award）。其中，「Shaping the Future of Retail with Gender Equality and Diversity」專案以完整的性別平等政策、友善職場制度與包容文化推動獲得肯定。

另一項獲獎專案「Employee Health Up Plan: A Sustainable Workplace Wellness Initiative」則以員工健康管理、職安環境優化等面向著手，打造更具韌性的永續健康職場。兩項專案皆以創新且具推廣性的作法備受肯定，成為台灣百貨業國際交流的重要示範。

在永續資訊揭露方面，遠東百貨今年再次以英文版永續報告書獲得GCSA銅級獎，已連續三年獲此殊榮。報告書完整呈現ESG策略布局、治理架構、風險管理及量化績效，肯定企業對資訊透明與利害關係人溝通的重視，也反映出遠東百貨積極與國際永續標準接軌。

今年TCSA評選中，遠東百貨表現同樣亮眼。不僅再度入選「台灣百大永續典範企業」，更以連續十年榮獲「創新成長領袖獎」的紀錄，成為百貨業唯一獲此殊榮的企業，展現在零售創新、營運策略與永續整合上的持續投入與領導力。

遠東百貨總經理徐雪芳出席領獎並表示：「零售業的變化很快，我們希望把ESG放在企業發展的核心，用更負責任、也更具創意的方式持續成長。透過和員工、顧客、品牌夥伴一起努力，共同打造更美好的永續生活樣貌，讓遠百成為帶動產業正向改變的力量。」她強調，未來公司將以更積極的行動，持續引領產業邁向更具韌性與永續性的未來。

遠東百貨獲2025年GCSA、TCSA十項大獎肯定，遠百總經理徐雪芳（右）從台灣永續能源研究基金會董事長簡又新手中獲頒獎座。圖／遠百提供
遠東百貨獲2025年GCSA、TCSA十項大獎肯定，遠百總經理徐雪芳（右）從台灣永續能源研究基金會董事長簡又新手中獲頒獎座。圖／遠百提供

永續 百貨 性別平等

延伸閱讀

花東出「鏟」的幸福！ 「旅宿1+1」雙人連2晚幸福專案暖心登場

隱形冠軍／嘉大教授：銀川米有理念的米廠 實踐低碳經濟

兆豐證深耕ESG 獲雙殊榮

應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

相關新聞

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

一名萊爾富超商員工在Threads發文透露，萊爾富總部要求把員工姓名全面改為綽號，他為自己取綽號「王子科學麵」，好奇網友...

貴婦百貨變成遊樂場？BELLAVITA耶誕裝置畫風失控秒變家家酒跑跳區

貴婦百貨BELLAVITA每年節慶造景都大手筆打造，每次都能引起討論話題並成為熱門拍照熱點。今年耶誕佈置已完成，中庭陳列...

遠東百貨2025永續成績亮眼 勇奪GCSA、TCSA十大獎

遠東百貨於2025年「全球企業永續獎」GCSA及「台灣企業永續獎」TCSA再創亮眼成績，共獲十項大獎，今年獲獎面向涵蓋性...

礁溪溫泉區網路人氣排名蟬聯2屆全國「霸主」 燈花季每晚亮燈至明年

宜蘭礁溪鄉位處國內交通最方便的平地溫泉，根據網路平台這個月公布一項「人氣溫泉勝地」排行榜，礁溪溫泉再度蟬聯網路聲量排名「...

Apple節慶短片暖心上線！iPhone 17 Pro搭配純手工木偶 體現「人類創造力無可取代」

隨著年末佳節的腳步將近，Apple依循慣例推出了備受期待的年度節慶短片。今年的作品《A Critter Carol》不僅...

LV沈浸式展覽登陸首爾 攜手二星名廚開餐廳 超狂6層樓限定商品好可愛

路易威登（Louis Vuitton）於首爾新世界百貨The Reserve的LV The Place Seoul推出全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。