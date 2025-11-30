快訊

礁溪溫泉區網路人氣排名蟬聯2屆全國「霸主」燈花季每晚亮燈至明年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪溫泉燈花季最近開幕持續到明年元宵節，街頭美麗的燈飾浪漫繽紛。圖／鄉公所提供
宜蘭礁溪鄉位處國內交通最方便的平地溫泉，根據網路平台這個月公布一項「人氣溫泉勝地」排行榜，礁溪溫泉再度蟬聯網路聲量排名「霸主」，礁溪鄉公所對這項成績感到振奮，感謝官方及民間努力配合，入冬的礁溪美到不行，溫泉燈花季璀璨亮眼，最適合到礁溪旅遊拍照、泡湯嘗美食。

網路溫度計DailyView透過輿情分析軟體，KEYPO大數據關鍵引擎曾於去年11月公布「人氣溫泉勝地」排行榜，當時由礁溪、北投、烏來溫泉區包辦前三名，成為國人泡湯好選擇；2025度再度啟動調查，最新聲量排名日前公布，礁溪溫泉區再度蟬聯第一名，總聲量近8萬筆，比第二名的北投溫泉領先約3萬筆，人氣紅不讓。

礁溪鄉公所感謝各界共同努力，才能蟬聯好成績，鄉公所表示，礁溪溫泉屬於碳酸氫鈉泉，泉質清澈透明，泡後肌膚光滑柔細、不黏膩，素有「美人湯」之稱，礁溪溫泉連續三屆、6年榮獲交通部舉辦「台灣好湯－十泉十美」金獎殊榮，表現亮眼。

連續舉辦6年的「礁溪溫泉燈花季」活動也在國際上屢獲肯定，2023年榮獲美國 MUSE Design Awards 金獎、2025年再奪義大利 Rome Design Awards 銀獎，每年吸引數十萬人欣賞，展現礁溪在藝術創意與觀光融合的軟實力。

張永德鄉長表示，今年的礁溪溫泉燈花季活動正熱烈展開中，透過光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，位於溫泉廣場主燈是高達5公尺的「泉華共舞」，礁溪鄉整條省道都有燈飾可欣賞，把夜空點綴得浪漫繽紛，交織成一場美麗的燈海藝術饗宴。

除了市區燈飾，往市區以東開車到時潮休閒農業區及二龍之心親子公園，分別有潮光永續燈飾、童玩瓶語燈飾，活動每晚亮燈，持續到明年3月元宵節；鄉公所配合燈花季推出抽獎活動，第一波抽獎時間至12月15日，第二波至明年2月15日，獎項有高級飯店住宿券、SPA泡湯券、雙人湯屋券及飯店餐券等，請上「真愛趣礁溪」粉絲專頁。

礁溪溫泉燈花季最近開幕持續到明年元宵節，街頭美麗的燈飾浪漫繽紛。圖／鄉公所提供
