家樂福推非籠飼8年 盼翻轉台灣雞蛋產業鏈

近期台灣爆發雞蛋驗出芬普尼農藥殘留，雞蛋食安議題再次引發關注。於此同時，家樂福宣告，12月起台北市旗下所有分店全面販售非籠飼雞蛋，並承諾逐步擴及全台；這項大動作並非一蹴可幾，而是8年來致力翻轉雞蛋產業的成果驗收。

家樂福文教基金會執行長蘇小真26日接受中央社專訪表示，過去8年團隊舉辦上千場非籠飼雞蛋推廣活動，堅持「動物好，人才會好」的核心信念。

雞蛋安全警鐘 非籠飼養成新趨勢

目前市售雞蛋約3成來自可自由活動的非籠飼養雞場。格子籠、豐富籠雞缺乏活動空間，母雞易體弱多病，環境容易滋生病原與寄生蟲，使用芬普尼等殺蟲劑的機率增加；非籠飼提供開放空間，母機可自行沙浴與清除寄生蟲，省去農藥使用，在食安風暴後受到消費者青睞。

蘇小真回憶，2017年國內首度爆發大規模芬普尼藥殘雞蛋及液蛋廠將過期蛋混入產品等事件，讓她決心推動非籠飼雞蛋，透過與台灣動物社會研究會（以下簡稱動社）合作，深入了解複雜的雞蛋供應鏈。

為確保蛋品安全，家樂福開始與各地非籠飼蛋農直接合作，而非僅依賴中盤蛋商供應。

蘇小真表示，2012年歐盟全面禁止傳統格子籠飼養，儘管國際趨勢讓家樂福推廣非籠飼轉型更具動力及信心，但在過程中，許多蛋農仍因政府政策方向不明確，加上對市場接受度存疑，而持續選擇觀望。

一顆雞蛋 一條產業鏈

蘇小真表示，非籠飼飼養需要更高的專業知識與技術，因此推動非籠飼雞蛋不只是消費選擇改變，更涉及整個產業結構翻轉。

「我們會說『一顆非籠飼雞蛋會翻轉台灣』的原因，是因為它重新建立一套更健康、更永續的系統，讓生產者透過飼養知識與技能的提升，採取更善待動物、尊重生命的飼養方式，不用再把雞關在籠子裡，一樣可以擁有很好的坪效與飼養成果。」

她引述動社的統計指出，國內格子籠雞的產蛋率約為5成左右，非籠飼雞則平均可達7至8成。

此外，蘇小真亦積極向各大業者推廣非籠飼雞蛋，包括大型飯店與知名餐飲品牌，許多業者在了解籠飼與平飼差異後，紛紛主動改變蛋源；她並未要求業者向家樂福購買雞蛋，而是提供「友善雞蛋聯盟」名單，讓業者直接向蛋農採購，這不僅開啟新市場，也增加轉型動力。

當理念遇上利益

家樂福從2018年喊出2025年自有品牌廢除籠飼雞蛋的目標，2021年更擴大承諾所有門市全面廢除籠飼雞蛋。

蘇小真透露，2018年非籠飼雞蛋僅佔家樂福雞蛋營收的4%，2025年已突破3成，雖然初期部分門市業績受到衝擊，家樂福仍秉持勢在必行的決心，持續擴大推行非籠飼雞蛋販售與相關宣導。

為避免一次汰除籠飼雞蛋導致供應不穩定的風險，家樂福承諾將分階段實踐。自12月1日起，家樂福台北門市將全面只販售非籠飼雞蛋，2026年起陸續擴展至其他縣市，最晚於明年10月達成全台100%供應非籠飼雞蛋的目標。

蘇小真表示，11月初爆發大批雞蛋驗出芬普尼殘留後，非籠飼雞蛋的詢問度及需求明顯上升，家樂福非籠飼雞蛋營收也在11月翻倍。

她強調，因為有過去8年的努力，才能在今日看到些許成果，期盼更多大眾嘗試非籠飼雞蛋，讓永續成為每個人的日常。