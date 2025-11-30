萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

一名萊爾富超商員工在Threads發文透露，萊爾富總部要求把員工姓名全面改為綽號，他為自己取綽號「王子科學麵」，好奇網友工作上都取什麼綽號。另一名網友表示，「我們家有楊芋片、王麵河粉、呂好、黃光臨、謝光臨、江母鴨、宋9萊」，其中，「黃光臨、謝光臨」非常符合台灣人的連音。

該名任職萊爾富的男性網友表示，公司要求姓氏在前，不是想取什麼就取什麼；他取名「王子科學麵」，開會時還被經理當話題，「經理是說，要客訴是要寫王子麵還是科學麵」，他的另外一個名字是「王美眉」。

有網友說，「難怪結帳的時候，想說這個店員本名真的叫羅蘋果嗎」、「我要取名：黃灰紅」、「真是德政，我超想改名『吳所謂』」、「我家附近全家有個弟弟，臉臭但服務還行。他的牌子小字寫『天生不愛笑』」、「難怪我上次看到一個江餅人」、「我剛剛在五甲路看到一個溫開水」、「蘇打綠主任在嗎」。

其他網友表示，「滿好的，可以保護廠商員工的隱私權，怕被怪客人騷擾」、「說真的你們的門市都有六脈神劍門市了，我覺得取個小名可以啦」、「覺得很好耶，很有趣又有個人隱私」、「萊爾富的門市名稱就很鬧了，何況是名牌」、「看到這我都想去萊爾富工作了」、「萊爾富真的很有意思」、「公司也太可愛啦，但不得不說很好記」、「萊爾富內部真的很活潑」。