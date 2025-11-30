快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為萊爾富門市。圖／萊爾富提供
圖為萊爾富門市。圖／萊爾富提供

一名萊爾富超商員工在Threads發文透露，萊爾富總部要求把員工姓名全面改為綽號，他為自己取綽號「王子科學麵」，好奇網友工作上都取什麼綽號。另一名網友表示，「我們家有楊芋片、王麵河粉、呂好、黃光臨、謝光臨、江母鴨、宋9萊」，其中，「黃光臨、謝光臨」非常符合台灣人的連音。

該名任職萊爾富的男性網友表示，公司要求姓氏在前，不是想取什麼就取什麼；他取名「王子科學麵」，開會時還被經理當話題，「經理是說，要客訴是要寫王子麵還是科學麵」，他的另外一個名字是「王美眉」。

有網友說，「難怪結帳的時候，想說這個店員本名真的叫羅蘋果嗎」、「我要取名：黃灰紅」、「真是德政，我超想改名『吳所謂』」、「我家附近全家有個弟弟，臉臭但服務還行。他的牌子小字寫『天生不愛笑』」、「難怪我上次看到一個江餅人」、「我剛剛在五甲路看到一個溫開水」、「蘇打綠主任在嗎」。

其他網友表示，「滿好的，可以保護廠商員工的隱私權，怕被怪客人騷擾」、「說真的你們的門市都有六脈神劍門市了，我覺得取個小名可以啦」、「覺得很好耶，很有趣又有個人隱私」、「萊爾富的門市名稱就很鬧了，何況是名牌」、「看到這我都想去萊爾富工作了」、「萊爾富真的很有意思」、「公司也太可愛啦，但不得不說很好記」、「萊爾富內部真的很活潑」。

萊爾富超商 綽號

延伸閱讀

日蘋果糖老闆掃購砂糖爆紅 台糖手工製砂糖抱枕回禮

英特爾晶圓代工傳奪蘋單 分析師郭明錤：對台積電影響有限

蘋果折疊機明年見 台積電、鴻海、新日興等受惠大

蘋果折疊機售價估7.5萬 考驗果粉信仰

相關新聞

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

一名萊爾富超商員工在Threads發文透露，萊爾富總部要求把員工姓名全面改為綽號，他為自己取綽號「王子科學麵」，好奇網友...

Apple節慶短片暖心上線！iPhone 17 Pro搭配純手工木偶 體現「人類創造力無可取代」

隨著年末佳節的腳步將近，Apple依循慣例推出了備受期待的年度節慶短片。今年的作品《A Critter Carol》不僅...

LV沈浸式展覽登陸首爾 攜手二星名廚開餐廳 超狂6層樓限定商品好可愛

路易威登（Louis Vuitton）於首爾新世界百貨The Reserve的LV The Place Seoul推出全...

凍齡美貌女神的場子！張鈞甯、陳慧琳新加坡亮相站台Loro Piana

以優質面料聞名的義大利服飾品牌Loro Piana日前於新加坡舉行2026春夏系列南亞區媒體預覽會，選址新加坡河畔的Ji...

老闆猝逝後家屬接手堅持至今！士林「華榮市場口甜不辣」傳將熄燈 兩大原因曝光

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，數月前老闆因為心肌梗塞猝逝，許多熟客得知消息後，紛紛表達關懷，同時也擔心好味...

更柔軟！更輕盈！更時髦！CELINE全新Soft Triomphe包 怎麼揹都好有型

CELINE於今年七月發表了由全新創意總監Michael Rider為品牌所打造的第一個系列 -- 2026春季時裝秀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。