快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple節慶短片暖心上線！iPhone 17 Pro搭配純手工木偶 體現「人類創造力無可取代」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 17 Pro讓導演以真正沉浸的方式捕捉整個故事，甚至能讓木偶拿著iPhone拍攝。圖／Apple提供
iPhone 17 Pro讓導演以真正沉浸的方式捕捉整個故事，甚至能讓木偶拿著iPhone拍攝。圖／Apple提供

隨著年末佳節的腳步將近，Apple依循慣例推出了備受期待的年度節慶短片。今年的作品《A Critter Carol》不僅延續了品牌一貫的溫馨敘事風格，更在AI生成內容大行其道的當下，逆勢操作邀請了一群由工匠純手工打造的森林動物木偶擔綱演出。這部由屢獲殊榮的導演Mark Molloy執導、全程使用iPhone 17 Pro拍攝的短片，透過一場發生在雪地森林裡的「意想不到的友情」，完美體現了「人類創造力無可取代」的核心精神。

故事的開端充滿了戲劇性與節日氛圍，一位健行者不小心將iPhone 17 Pro掉落在白雪覆蓋的森林，意外成為了一群小動物的「新玩具」，包括浣熊、大熊、老鼠、貓頭鷹、鹿、松鼠等。這群動物化身為「社群創作者」，用iPhone 17 Pro拍下受到Flight of the Conchords經典歌曲〈Friends〉啟發的歡樂音樂表演。當健行者最終透過「尋找」功能找回手機時，映入眼簾的竟是這群動物留下的、充滿歡樂與友情的精彩自拍畫面。

在生成式AI能輕易創造出任何影像的時代，《A Critter Carol》的製作團隊卻選擇了一條慢一點、但是更有趣的路。導演Mark Molloy強調：「我想擁抱木偶戲那種真實的觸感，非常渴望回歸到工匠精神。」

片中的每一隻木偶皆是由實體工藝師以極其細緻的手法手工製作而成。導演在幕後花絮中感性地表示：「我們製作這些生物的方式帶有一種真實感，我們賦予它們生命的方式也是如此，既真實又不完美。」

首席木偶師Tim Cherry-Jones在花絮中亦表示：「操偶術是一種神奇的藝術，讓你見證無生命的物體活了過來，並擁有令人信服的希望與夢想。」在花絮影片中，我們可以看到操偶師們穿著藍色緊身衣，在雪地中與木偶「合而為一」，透過細微的手部動作，讓一隻填充玩偶展現出渴望、驚喜與快樂的情緒。

儘管主角是手工木偶，但拍攝工具卻是最尖端的科技。《A Critter Carol》充分展示了iPhone 17 Pro的功能特色。在片中，小動物們彷彿熟練的Vlogger，運用了iPhone 17 Pro的「8倍變焦」捕捉遠處夥伴的動態，利用「Center Stage前置相機」進行完美的群體自拍，甚至展示了「雙向同拍」功能，同時記錄下拍攝者與被攝者的反應。

導演Molloy對此也讚嘆不已：「iPhone 17 Pro的能力讓我驚豔，它讓我能以真正沉浸的方式捕捉整個故事。我甚至能讓木偶拿著iPhone 拍攝。」手機輕巧的體積打破了大型攝影機的空間限制，讓鏡頭能自由穿梭在樹洞、雪堆與動物的懷抱中，創造出極具臨場感的「動物視角。

Apple 對「手工精神」的堅持，甚至延伸到了影片的字體設計。為了貫徹核心理念，影片中使用的字體也由木版手工印製，這些字體的設計靈感延伸自「友情」的概念，透過不同字重的組合，呼應片中每一位角色的獨特特質，展現無可取代的手作溫度。

Apple透過這支短片提醒我們：無論科技如何進步，最珍貴的依然是那些能將我們凝聚在一起的情感。正如Tim Cherry-Jones所言：「只要我們願意走出去、創作一些東西，就能讓人們凝聚在一起。」

片中9隻木偶皆以實體工藝與細緻手法手工製作而成，並由操偶師現場操作演出。圖／Apple提供
片中9隻木偶皆以實體工藝與細緻手法手工製作而成，並由操偶師現場操作演出。圖／Apple提供
影片中使用的字體也由木版手工印製。圖／Apple提供
影片中使用的字體也由木版手工印製。圖／Apple提供
Apple今年的節慶短片《A Critter Carol》已經在官方YouTube上線。圖／Apple提供
Apple今年的節慶短片《A Critter Carol》已經在官方YouTube上線。圖／Apple提供
片中9隻木偶皆以實體工藝與細緻手法手工製作而成，並由操偶師現場操作演出。圖／Apple提供
片中9隻木偶皆以實體工藝與細緻手法手工製作而成，並由操偶師現場操作演出。圖／Apple提供
影片中使用的字體也由木版手工印製，並透過不同字重的組合，呼應片中每一位角色的獨特特質。圖／Apple提供
影片中使用的字體也由木版手工印製，並透過不同字重的組合，呼應片中每一位角色的獨特特質。圖／Apple提供
幕後花絮影片則生動呈現木偶製作的過程、牠們充滿玩心的性格、專業木偶師操控下的現場表演，以及團隊如何創新運用 iPhone 17 Pro 的功能，讓整個故事更加鮮活。圖／Apple提供
幕後花絮影片則生動呈現木偶製作的過程、牠們充滿玩心的性格、專業木偶師操控下的現場表演，以及團隊如何創新運用 iPhone 17 Pro 的功能，讓整個故事更加鮮活。圖／Apple提供
片中9隻木偶皆以實體工藝與細緻手法手工製作而成，並由操偶師現場操作演出。圖／Apple提供
片中9隻木偶皆以實體工藝與細緻手法手工製作而成，並由操偶師現場操作演出。圖／Apple提供

iPhone 17 Pro 動物 森林

延伸閱讀

蘋果折疊機明年見 台積電、鴻海、新日興等受惠大

蘋果折疊機售價估7.5萬 考驗果粉信仰

台中醫院130周年慶 短片回顧百年公衛足跡

電動機車、iPhone 17統統送！嘉縣29日中埔秋之盛典引爆人潮

相關新聞

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

一名萊爾富超商員工在Threads發文透露，萊爾富總部要求把員工姓名全面改為綽號，他為自己取綽號「王子科學麵」，好奇網友...

Apple節慶短片暖心上線！iPhone 17 Pro搭配純手工木偶 體現「人類創造力無可取代」

隨著年末佳節的腳步將近，Apple依循慣例推出了備受期待的年度節慶短片。今年的作品《A Critter Carol》不僅...

LV沈浸式展覽登陸首爾 攜手二星名廚開餐廳 超狂6層樓限定商品好可愛

路易威登（Louis Vuitton）於首爾新世界百貨The Reserve的LV The Place Seoul推出全...

凍齡美貌女神的場子！張鈞甯、陳慧琳新加坡亮相站台Loro Piana

以優質面料聞名的義大利服飾品牌Loro Piana日前於新加坡舉行2026春夏系列南亞區媒體預覽會，選址新加坡河畔的Ji...

老闆猝逝後家屬接手堅持至今！士林「華榮市場口甜不辣」傳將熄燈 兩大原因曝光

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，數月前老闆因為心肌梗塞猝逝，許多熟客得知消息後，紛紛表達關懷，同時也擔心好味...

更柔軟！更輕盈！更時髦！CELINE全新Soft Triomphe包 怎麼揹都好有型

CELINE於今年七月發表了由全新創意總監Michael Rider為品牌所打造的第一個系列 -- 2026春季時裝秀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。