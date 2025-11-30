Apple節慶短片暖心上線！iPhone 17 Pro搭配純手工木偶 體現「人類創造力無可取代」

隨著年末佳節的腳步將近，Apple依循慣例推出了備受期待的年度節慶短片。今年的作品《A Critter Carol》不僅延續了品牌一貫的溫馨敘事風格，更在AI生成內容大行其道的當下，逆勢操作邀請了一群由工匠純手工打造的森林小動物木偶擔綱演出。這部由屢獲殊榮的導演Mark Molloy執導、全程使用iPhone 17 Pro拍攝的短片，透過一場發生在雪地森林裡的「意想不到的友情」，完美體現了「人類創造力無可取代」的核心精神。

故事的開端充滿了戲劇性與節日氛圍，一位健行者不小心將iPhone 17 Pro掉落在白雪覆蓋的森林，意外成為了一群小動物的「新玩具」，包括浣熊、大熊、老鼠、貓頭鷹、鹿、松鼠等。這群動物化身為「社群創作者」，用iPhone 17 Pro拍下受到Flight of the Conchords經典歌曲〈Friends〉啟發的歡樂音樂表演。當健行者最終透過「尋找」功能找回手機時，映入眼簾的竟是這群動物留下的、充滿歡樂與友情的精彩自拍畫面。

在生成式AI能輕易創造出任何影像的時代，《A Critter Carol》的製作團隊卻選擇了一條慢一點、但是更有趣的路。導演Mark Molloy強調：「我想擁抱木偶戲那種真實的觸感，非常渴望回歸到工匠精神。」

片中的每一隻木偶皆是由實體工藝師以極其細緻的手法手工製作而成。導演在幕後花絮中感性地表示：「我們製作這些生物的方式帶有一種真實感，我們賦予它們生命的方式也是如此，既真實又不完美。」

首席木偶師Tim Cherry-Jones在花絮中亦表示：「操偶術是一種神奇的藝術，讓你見證無生命的物體活了過來，並擁有令人信服的希望與夢想。」在花絮影片中，我們可以看到操偶師們穿著藍色緊身衣，在雪地中與木偶「合而為一」，透過細微的手部動作，讓一隻填充玩偶展現出渴望、驚喜與快樂的情緒。

儘管主角是手工木偶，但拍攝工具卻是最尖端的科技。《A Critter Carol》充分展示了iPhone 17 Pro的功能特色。在片中，小動物們彷彿熟練的Vlogger，運用了iPhone 17 Pro的「8倍變焦」捕捉遠處夥伴的動態，利用「Center Stage前置相機」進行完美的群體自拍，甚至展示了「雙向同拍」功能，同時記錄下拍攝者與被攝者的反應。

導演Molloy對此也讚嘆不已：「iPhone 17 Pro的能力讓我驚豔，它讓我能以真正沉浸的方式捕捉整個故事。我甚至能讓木偶拿著iPhone 拍攝。」手機輕巧的體積打破了大型攝影機的空間限制，讓鏡頭能自由穿梭在樹洞、雪堆與動物的懷抱中，創造出極具臨場感的「動物視角。

Apple 對「手工精神」的堅持，甚至延伸到了影片的字體設計。為了貫徹核心理念，影片中使用的字體也由木版手工印製，這些字體的設計靈感延伸自「友情」的概念，透過不同字重的組合，呼應片中每一位角色的獨特特質，展現無可取代的手作溫度。