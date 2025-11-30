快訊

LV沈浸式展覽登陸首爾 攜手二星名廚開餐廳 超狂6層樓限定商品好可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登非凡之旅首爾站限定版ALL IN BB MONOGRAM包。圖／路易威登提供
路易威登（Louis Vuitton）於首爾新世界百貨The Reserve的LV The Place Seoul推出全新大型展覽「Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站」。延續品牌近年在上海、曼谷展出的沉浸式體驗，以六層樓的空間，完整呈現旅行、工藝、設計與文化的多重面向。

從LV The Place Seoul垂直延展六層敘事，以「旅行」為主題貫穿品牌過去、現在與未來。展覽跨越三層樓的展覽，共展出逾200件作品，由OMA事務所重松象平打造的主題式空間，將觀眾帶入一段跨越時間的沉浸式旅程。首爾站新增的Trunkscape隧道以圓帽箱排列成型，螺旋梯上的LED光影則以動態方式呈現工藝時間軸，是巡迴展中首度運用的語彙。

從展品、空間設計到限定商品，首爾站有別以往地融入韓國文化元素，例如展覽入口以韓紙構成的巨型Monogram行李箱立柱，象徵首爾獨有的歷史與質地；精品店空間更取材韓國傳統七彩色Saekdong，將條紋色彩以更精緻的質感重新演繹，打造全球唯一的首爾限定觀展動線。

展覽內容中，在「藝術合作Collaboration」展間，可見與韓國藝術家朴栖甫（Park Seo-Bo）合作的Artycapucines包款；而「時尚Fashion」展間的翻牌顯示器則重現2023年於首爾潛水橋上舉行的大秀造型，讓首爾站展覽不只是品牌歷史的展示，更是城市記憶的一部分。僅限當地販售的首爾限定版本膠囊系列，從Capucines BB到Attrape-Rêves香氛，涵蓋成衣、皮件、鞋履、珠寶、美妝與香氛，將旅程化為可收藏的紀念。

而近年來積極透過餐飲跨界合作打造成進體驗的路易威登，也將美食納入此次展覽，形成品牌全球巡迴展中少見的完整文化場域。四樓設置的Le Café Louis Vuitton，由2025年全球最佳甜點主廚Maxime Frédéric監製，推出融合法式與韓式風味的限定甜點；將於2026年1月開幕的六樓餐廳JP at Louis Vuitton則由米其林二星主廚朴正炫打造，為路易威登首次在韓國開設餐廳。美食體驗從下午茶到五道菜套餐皆結合在地食材，讓旅程以味覺完成最後篇章。

Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站主視覺。圖／路易威登提供
路易威登非凡之旅首爾站限定版LV JINDO包包吊飾。圖／路易威登提供
Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站五樓的「起源 Origins」展間。圖／路易威登提供
Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站「經典Icons」展間。圖／路易威登提供
四樓設置的Le Café Louis Vuitton。圖／路易威登提供
六樓餐廳JP at Louis Vuitton將於2026年1月開幕。圖／路易威登提供
Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站居家家飾品展區。圖／路易威登提供
五樓至四樓的中庭內擺設以Monogram圖案的韓紙構成的巨型行李箱立柱，猶如懸於空中的燈籠般壯麗耀眼。圖／路易威登提供
路易威登非凡之旅首爾站限定版VIVIENNE FASHIONISTA包包吊飾。圖／路易威登提供
Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站。圖／路易威登提供
