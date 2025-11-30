LV沈浸式展覽登陸首爾 攜手二星名廚開餐廳 超狂6層樓限定商品好可愛

路易威登（Louis Vuitton）於首爾新世界百貨The Reserve的LV The Place Seoul推出全新大型展覽「Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul路易威登非凡之旅首爾站」。延續品牌近年在上海、曼谷展出的沉浸式體驗，以六層樓的空間，完整呈現旅行、工藝、設計與文化的多重面向。

從LV The Place Seoul垂直延展六層敘事，以「旅行」為主題貫穿品牌過去、現在與未來。展覽跨越三層樓的展覽，共展出逾200件作品，由OMA事務所重松象平打造的主題式空間，將觀眾帶入一段跨越時間的沉浸式旅程。首爾站新增的Trunkscape隧道以圓帽箱排列成型，螺旋梯上的LED光影則以動態方式呈現工藝時間軸，是巡迴展中首度運用的語彙。

從展品、空間設計到限定商品，首爾站有別以往地融入韓國文化元素，例如展覽入口以韓紙構成的巨型Monogram行李箱立柱，象徵首爾獨有的歷史與質地；精品店空間更取材韓國傳統七彩色Saekdong，將條紋色彩以更精緻的質感重新演繹，打造全球唯一的首爾限定觀展動線。

展覽內容中，在「藝術合作Collaboration」展間，可見與韓國藝術家朴栖甫（Park Seo-Bo）合作的Artycapucines包款；而「時尚Fashion」展間的翻牌顯示器則重現2023年於首爾潛水橋上舉行的大秀造型，讓首爾站展覽不只是品牌歷史的展示，更是城市記憶的一部分。僅限當地販售的首爾限定版本膠囊系列，從Capucines BB到Attrape-Rêves香氛，涵蓋成衣、皮件、鞋履、珠寶、美妝與香氛，將旅程化為可收藏的紀念。