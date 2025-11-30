凍齡美貌女神的場子！張鈞甯、陳慧琳新加坡亮相站台Loro Piana

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香港樂壇天后陳慧琳身著Loro Piana 2025秋冬系列服飾。圖／Loro Piana提供
香港樂壇天后陳慧琳身著Loro Piana 2025秋冬系列服飾。圖／Loro Piana提供

以優質面料聞名的義大利服飾品牌Loro Piana日前於新加坡舉行2026春夏系列南亞區媒體預覽會，選址新加坡河畔的JiakKimHouse，以1920年代保留倉庫改造而成的場地展演品牌美學。女星張鈞甯、天后陳慧琳，以及泰國演員Alek Teeradetch與Bow Maylada與新加坡藝人陳泂江（Desmond Tan）等人都特地出席鑑賞。

本季Loro Piana以色彩與藝術展開對話，運用品牌擅長的修長飄逸線條塑造優雅剪影。被譽為Master of Fibres的Loro Piana，以繽紛色彩展現高深的染色技巧，並展現面料的專業。從大地色調到充滿陽光氣息的亮色，透過混色面料、藝術印花與同色系層次，形成細膩迷人的視覺節奏。面料紋理與色彩交織成萬花筒般的風景，呈現品牌獨有的質感深度。

預覽會場地設計同樣呼應系列精神，以自由流動的弧形在地面勾勒動線，創造沉浸式感官體驗。水平線條構成的背景營造簡潔優雅氛圍，使服裝的輕盈質地更顯飄逸。彩色地毯成為視線焦點，不僅暖化空間，也呼應系列的主題色彩；霧面與亮面漆面板相互對比，突顯材質層次，包包等配件則陳列於骨董義大利胡桃木與漆木家具上。

Loro Piana於新加坡舉辦2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於新加坡舉辦2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
泰國明星Alek Teeradetch出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
泰國明星Alek Teeradetch出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
陳慧琳出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
陳慧琳出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
張鈞甯出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
張鈞甯出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
泰國明星Bow Maylada出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
泰國明星Bow Maylada出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
氣質女星張鈞甯身著Loro Piana 2025秋冬系列服飾。圖／Loro Piana提供
氣質女星張鈞甯身著Loro Piana 2025秋冬系列服飾。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於新加坡舉辦2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於新加坡舉辦2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
陳泂江出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供
陳泂江出席Loro Piana 2026春夏系列南亞區媒體預覽會。圖／Loro Piana提供

品牌 義大利 新加坡

