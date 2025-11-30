老闆猝逝後家屬接手堅持至今！士林「華榮市場口甜不辣」傳將熄燈 兩大原因曝光
經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，數月前老闆因為心肌梗塞猝逝，許多熟客得知消息後，紛紛表達關懷，同時也擔心好味道即將消失，後來家屬強忍悲痛，繼續出攤傳承手藝，但近日有網友在社群上爆料，店家表示即將結束營業，原因是人手不足跟捷運施工，消息一出，許多顧客不捨，說道「大學時的美食回憶真的要沒了！」、「熬夜做生意很辛苦～希望2代能換方法繼續營業下去」。
華榮市場口甜不辣是士林當地老字號小吃，每天下午開張，不僅綜藝大哥大張菲、費玉清等人都是忠實顧客，連老家就住附近的國際名廚江振誠也都是從小吃到大，並把這攤選入「500碗」小吃榜單中。此外，先前猝逝老闆的招牌叫賣聲更是士林人的共同回憶，江振誠就曾在受訪時表示，對他來說，那個特殊的叫喊方式，似乎讓這個小吃變得更具魅力。
如今傳出華榮市場口甜不辣恐熄燈，除反映餐飲業人手不好找以外，捷運即將施工也是原因之一，許多網友分析說道，「有次我去吃，老闆的兒子有說這件事，且該路口真的人潮退了好多，一些攤販也移到其它地方，泡泡冰的移到市場內，士林大香腸和油粿有一陣子沒出攤，湯包和蒸花生的，也都不知道去哪裡」、「隔壁臭豆腐已經換位子，不過以他們家那種營業模式，說真的很難請的到肯做的」、「環狀線北環段捷運施工之後封路，生意會很難做！」。
