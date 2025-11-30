快訊

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…桃園粉專示警：快關窗

iPhone秒變Game Boy！復古手機殼Gamebaby神還原 免連線設定超方便

中職／悍將幫助年輕選手懂吃 王勝偉談41歲完美體態不需刻意

聽新聞
0:00 / 0:00

更柔軟！更輕盈！更時髦！CELINE全新Soft Triomphe包 怎麼揹都好有型

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
SOFT TRIOMPHE HALFMOON淺棕褐色亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON淺棕褐色亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供

CELINE於今年七月發表了由全新創意總監Michael Rider為品牌所打造的第一個系列 -- 2026春季時裝秀，並於巴黎時裝週期限在巴黎近郊的聖克盧國家公園（Domaine de Saint Cloud）的露天場地中上演了2026夏季時裝秀。在這兩秀中，全新登場的Soft Triomphe包款，以低調的Triomphe磁吸式扣飾、日常實用比例與流暢的線條為特徵，彰顯了CELINE簡約純粹的當代美學風格，成為近期詢問度最高的全新IT包。

Soft Triomphe系列的包款，推出兩款包型：圓潤廓形搭配翻蓋設計的Besace郵差包款，以及更為纖巧、自然貼合身形的Half Moon半月形款。全系列的包款均選用柔軟天然粒面亮澤羊皮革製作，在輕盈質感與立體輪廓間取得巧妙平衡；弧形包身則採用CELINE皮具標誌性的背縫工藝製作，確保結構輕盈且經久使用的同時還能維持一定的柔韌度，不論肩背或斜挎，風格百搭、適用不同場合。

而呼應更為輕盈柔軔的訴求，包包的標誌Triomphe鎖扣的比例也經過重構思後，微縮為更為精巧的尺寸和簡練的造型，呈現出CELINE美學語言中更為嶄新的內在姿態。全系列供兩款包型，提供黑色、淺棕褐色與酒紅色三種選擇，每種色調皆適配出席日夜不同場景，其低調的金屬細節、柔軟的手感與毫不費力的優雅氣質，共同詮釋了CELINE經典設計的永恆魅力。

SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE淺棕色亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE淺棕色亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE BESACE亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供
SOFT TRIOMPHE HALFMOON亮澤羊皮革手袋，11萬元。圖／CELINE提供

CELINE 標誌

延伸閱讀

生圖騙不了人！劉詩詩「38歲真實狀態曝光」肌膚白裡透紅0瑕疵 神顏太震撼

「凍齡」還是「濾鏡」關之琳紅唇黑西裝近照曝光 網友吐槽不自然

不敢相信她53歲！鄭秀文黑西裝逛畫展 時髦有型自帶光芒根本「逆齡示範課」

王惠美大變身登台灣設計展 幽默問「好看嗎？」全場答錯

相關新聞

更柔軟！更輕盈！更時髦！CELINE全新Soft Triomphe包 怎麼揹都好有型

CELINE於今年七月發表了由全新創意總監Michael Rider為品牌所打造的第一個系列 -- 2026春季時裝秀，...

繳電費、買寵物用品抱走百萬現金 台中購物節壓軸再送千萬好宅

台中市經發局今在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎，市長盧秀燕抽出「月月抽百萬現金」與「隔周抽百萬汽車」等大獎，南屯林男登錄...

好市多「黑色購物週」最後一天 MacBook Air優惠壓軸登場現折3000元

好市多「黑色購物週」最後一天，今年買氣超火熱，到了最後一天竟然都還有新增的優惠公開！壓軸登場的優惠竟然出現了13吋Mac...

備戰2026冬季帕運倒數100日 歐米茄超霸Paralympic限定表見證榮耀

瑞士高級製表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將發表一只限定款超霸腕表，以致敬將在2026年3月揭幕的米蘭「科蒂納冬季帕運」...

周杰倫加持、Verstappen也搶戴？Men In Pink成趨勢 粉色時計小盤點

色彩常帶來直觀性印象，一如紅色傳達了熱情、藍色散發冷靜。粉色過往常給人浪漫、夢幻聯想，但近年也默默成為手表面盤的愛用顏色...

用黑啤酒桶熟成！汀士頓實驗性酒款首度登台 1700瓶限量搶市

隨著全球精釀與威士忌跨界風潮持續升溫，來自蘇格蘭高地的汀士頓（Deanston）今年把海外討論度高居不下的實驗性作品——...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。