更柔軟！更輕盈！更時髦！CELINE全新Soft Triomphe包 怎麼揹都好有型
CELINE於今年七月發表了由全新創意總監Michael Rider為品牌所打造的第一個系列 -- 2026春季時裝秀，並於巴黎時裝週期限在巴黎近郊的聖克盧國家公園（Domaine de Saint Cloud）的露天場地中上演了2026夏季時裝秀。在這兩秀中，全新登場的Soft Triomphe包款，以低調的Triomphe磁吸式扣飾、日常實用比例與流暢的線條為特徵，彰顯了CELINE簡約純粹的當代美學風格，成為近期詢問度最高的全新IT包。
Soft Triomphe系列的包款，推出兩款包型：圓潤廓形搭配翻蓋設計的Besace郵差包款，以及更為纖巧、自然貼合身形的Half Moon半月形款。全系列的包款均選用柔軟天然粒面亮澤羊皮革製作，在輕盈質感與立體輪廓間取得巧妙平衡；弧形包身則採用CELINE皮具標誌性的背縫工藝製作，確保結構輕盈且經久使用的同時還能維持一定的柔韌度，不論肩背或斜挎，風格百搭、適用不同場合。
而呼應更為輕盈柔軔的訴求，包包的標誌Triomphe鎖扣的比例也經過重構思後，微縮為更為精巧的尺寸和簡練的造型，呈現出CELINE美學語言中更為嶄新的內在姿態。全系列供兩款包型，提供黑色、淺棕褐色與酒紅色三種選擇，每種色調皆適配出席日夜不同場景，其低調的金屬細節、柔軟的手感與毫不費力的優雅氣質，共同詮釋了CELINE經典設計的永恆魅力。
