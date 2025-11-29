快訊

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

聽新聞
0:00 / 0:00

繳電費、買寵物用品抱走百萬現金 台中購物節壓軸再送千萬好宅

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今現身廟東商圈，抽出3名百萬級幸運兒。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）今現身廟東商圈，抽出3名百萬級幸運兒。圖／台中市政府提供

台中市經發局今在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎，市長盧秀燕抽出「月月抽百萬現金」與「隔周抽百萬汽車」等大獎，南屯林男登錄當期電費、國中林姓女老師消費寵物用品，雙雙抱走百萬現金。清水王姓女子家族聚會在餐廳消費，抽中百萬汽車，現場驚呼連連。

盧秀燕說，台中購物節的核心就是「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」，是全國十多個城市中規模最大、獎項最豐富的購物節，從天天抽、周周抽到月月抽，就是要讓民眾買得開心、抽得期待。

盧秀燕指出，台中購物節的獎項大到驚人，今天誕生1名百萬車主、2名百萬富翁，這種日子她一定要親自到場，笑稱「不抽百萬，我不會來的！」

盧秀燕也鼓勵民眾持續參與。她指出，購物節每個月都有百萬現金獎，累積消費金額來到184億元，若突破200億元，市府將再加碼百萬現金一名，「每突破百億，就再多一位百萬得主。」

盧秀燕今天現場call out 2名現金百萬得主，南屯林姓男子透露，這筆獎金將作為三寶的育兒經費；林姓女教師表示，先把這筆錢存起來，再思考用途。

台中市政府提醒，台中購物節活動至12月25日，只要在台中消費、不分品項、有發票或收據即可透過「台中通 TCPASS」App登錄參加抽獎。近期SOGO、太平洋百貨進入周年慶，買越多、登錄越多，中獎機率越大。壓軸12月25日將送出全台最大獎、價值近千萬元好宅。

盧秀燕

延伸閱讀

藍營誰接棒盧秀燕？楊瓊瓔喊「姐弟登山」 江啟臣苦笑：我姐姐好多

藍營誰接棒盧秀燕？楊瓊瓔搶先表態 中市藍黨部：最快明年1月決定

影／楊瓊瓔搶先江啟臣表態參選市長今首同框 盧秀燕說話了

盧秀燕視察中…綠議員爆和平山區驚見「垃圾燃燒坑」環保局說話了

相關新聞

好市多「黑色購物週」最後一天 MacBook Air優惠壓軸登場現折3000元

好市多「黑色購物週」最後一天，今年買氣超火熱，到了最後一天竟然都還有新增的優惠公開！壓軸登場的優惠竟然出現了13吋Mac...

繳電費、買寵物用品抱走百萬現金 台中購物節壓軸再送千萬好宅

台中市經發局今在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎，市長盧秀燕抽出「月月抽百萬現金」與「隔周抽百萬汽車」等大獎，南屯林男登錄...

備戰2026冬季帕運倒數100日 歐米茄超霸Paralympic限定表見證榮耀

瑞士高級製表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將發表一只限定款超霸腕表，以致敬將在2026年3月揭幕的米蘭「科蒂納冬季帕運」...

周杰倫加持、Verstappen也搶戴？Men In Pink成趨勢 粉色時計小盤點

色彩常帶來直觀性印象，一如紅色傳達了熱情、藍色散發冷靜。粉色過往常給人浪漫、夢幻聯想，但近年也默默成為手表面盤的愛用顏色...

用黑啤酒桶熟成！汀士頓實驗性酒款首度登台 1700瓶限量搶市

隨著全球精釀與威士忌跨界風潮持續升溫，來自蘇格蘭高地的汀士頓（Deanston）今年把海外討論度高居不下的實驗性作品——...

I人也要衝一波！PASTAIO聖誕餐開賣 1人獨享、4人歡聚都開心

迎接年末聚會時刻，主打新鮮義大利麵的人氣餐廳PASTAIO於12月1日至31日，推出期間限定「聖誕分享餐」，無論內用或外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。