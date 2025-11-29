繳電費、買寵物用品抱走百萬現金 台中購物節壓軸再送千萬好宅

台中市經發局今在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎，市長盧秀燕抽出「月月抽百萬現金」與「隔周抽百萬汽車」等大獎，南屯林男登錄當期電費、國中林姓女老師消費寵物用品，雙雙抱走百萬現金。清水王姓女子家族聚會在餐廳消費，抽中百萬汽車，現場驚呼連連。

盧秀燕說，台中購物節的核心就是「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」，是全國十多個城市中規模最大、獎項最豐富的購物節，從天天抽、周周抽到月月抽，就是要讓民眾買得開心、抽得期待。

盧秀燕指出，台中購物節的獎項大到驚人，今天誕生1名百萬車主、2名百萬富翁，這種日子她一定要親自到場，笑稱「不抽百萬，我不會來的！」

盧秀燕也鼓勵民眾持續參與。她指出，購物節每個月都有百萬現金獎，累積消費金額來到184億元，若突破200億元，市府將再加碼百萬現金一名，「每突破百億，就再多一位百萬得主。」

盧秀燕今天現場call out 2名現金百萬得主，南屯林姓男子透露，這筆獎金將作為三寶的育兒經費；林姓女教師表示，先把這筆錢存起來，再思考用途。

台中市政府提醒，台中購物節活動至12月25日，只要在台中消費、不分品項、有發票或收據即可透過「台中通 TCPASS」App登錄參加抽獎。近期SOGO、太平洋百貨進入周年慶，買越多、登錄越多，中獎機率越大。壓軸12月25日將送出全台最大獎、價值近千萬元好宅。