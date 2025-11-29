高雄旅展推麗星郵輪優惠 讓旅客在海上重溫民歌高峰會

2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今天進入第二天展期，現場吸引滿滿人潮，旅遊業者也紛紛祭出最強優惠吸客，其中號稱「最台灣人的郵輪」StarDream Cruises（麗星郵輪2.0）端出今年最後一檔超殺優惠，用「國旅價出國玩海外」掀起搶購熱潮，遊客紛紛直呼「比買機票還划算」，業者表示下個月21日與明年1月4日麗星郵輪航次將分別邀請民歌唱將于台煙及沈文程登船演出，喜愛「民歌高峰會」的旅客能在海上重溫經典歌曲，為今年最具節慶氛圍的海上耶誕假期增添溫度與儀式感。

業者指出，只要走進旅展，就能在日、韓、菲、越多國航線中任選，每人每晚最低3,000元，輕鬆用國旅預算玩海外。若同時選購基隆與高雄出發的航程，合購立減4,000元，在航線規劃上，麗星郵輪2.0今年以雙母港佈局搶攻台灣市場。北部基隆推出全台唯一的「8天7晚基隆直航東京」航線，高雄母港則獨家推出「6天5晚菲律賓三島假期」，旅客免轉機、免舟車勞頓，即可從高雄港直接出發，被形容為「最適合懶人與渡假控的海上旅程」。