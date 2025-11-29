快訊

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

高雄旅展推麗星郵輪優惠 讓旅客在海上重溫民歌高峰會

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市旅行公會冬季國際旅展今天進入第二天展期，現場吸引滿滿人潮，麗星郵輪端出今年最後一檔超殺優惠。記者劉學聖／攝影
高雄市旅行公會冬季國際旅展今天進入第二天展期，現場吸引滿滿人潮，麗星郵輪端出今年最後一檔超殺優惠。記者劉學聖／攝影

2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今天進入第二天展期，現場吸引滿滿人潮，旅遊業者也紛紛祭出最強優惠吸客，其中號稱「最台灣人的郵輪」StarDream Cruises（麗星郵輪2.0）端出今年最後一檔超殺優惠，用「國旅價出國玩海外」掀起搶購熱潮，遊客紛紛直呼「比買機票還划算」，業者表示下個月21日與明年1月4日麗星郵輪航次將分別邀請民歌唱將于台煙及沈文程登船演出，喜愛「民歌高峰會」的旅客能在海上重溫經典歌曲，為今年最具節慶氛圍的海上耶誕假期增添溫度與儀式感。

業者指出，只要走進旅展，就能在日、韓、菲、越多國航線中任選，每人每晚最低3,000元，輕鬆用國旅預算玩海外。若同時選購基隆與高雄出發的航程，合購立減4,000元，在航線規劃上，麗星郵輪2.0今年以雙母港佈局搶攻台灣市場。北部基隆推出全台唯一的「8天7晚基隆直航東京」航線，高雄母港則獨家推出「6天5晚菲律賓三島假期」，旅客免轉機、免舟車勞頓，即可從高雄港直接出發，被形容為「最適合懶人與渡假控的海上旅程」。

StarDream Cruises旗下現有探索星號與領航星號兩艘船隊，航線橫跨基隆、高雄、澎湖、香港、新加坡、曼谷與胡志明市，持續拓展亞洲版圖。

高雄市旅行公會冬季國際旅展今天進入第二天展期，現場吸引滿滿人潮，麗星郵輪端出今年最後一檔超殺優惠。記者劉學聖／攝影
高雄市旅行公會冬季國際旅展今天進入第二天展期，現場吸引滿滿人潮，麗星郵輪端出今年最後一檔超殺優惠。記者劉學聖／攝影

基隆 郵輪 航線

延伸閱讀

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

民歌50最終加場嗨翻！于台煙合體眾歌手掀高潮 下月再登郵輪續唱經典

鄭麗文啟動縣市長兩階段提名 點名柯志恩拚變天翻轉高雄 　

民進黨高雄市長初選升溫 造勢晚會、見面會拚人氣

相關新聞

好市多「黑色購物週」最後一天 MacBook Air優惠壓軸登場現折3000元

好市多「黑色購物週」最後一天，今年買氣超火熱，到了最後一天竟然都還有新增的優惠公開！壓軸登場的優惠竟然出現了13吋Mac...

繳電費、買寵物用品抱走百萬現金 台中購物節壓軸再送千萬好宅

台中市經發局今在豐原廟東復興商圈舉辦購物節抽獎，市長盧秀燕抽出「月月抽百萬現金」與「隔周抽百萬汽車」等大獎，南屯林男登錄...

備戰2026冬季帕運倒數100日 歐米茄超霸Paralympic限定表見證榮耀

瑞士高級製表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將發表一只限定款超霸腕表，以致敬將在2026年3月揭幕的米蘭「科蒂納冬季帕運」...

周杰倫加持、Verstappen也搶戴？Men In Pink成趨勢 粉色時計小盤點

色彩常帶來直觀性印象，一如紅色傳達了熱情、藍色散發冷靜。粉色過往常給人浪漫、夢幻聯想，但近年也默默成為手表面盤的愛用顏色...

用黑啤酒桶熟成！汀士頓實驗性酒款首度登台 1700瓶限量搶市

隨著全球精釀與威士忌跨界風潮持續升溫，來自蘇格蘭高地的汀士頓（Deanston）今年把海外討論度高居不下的實驗性作品——...

I人也要衝一波！PASTAIO聖誕餐開賣 1人獨享、4人歡聚都開心

迎接年末聚會時刻，主打新鮮義大利麵的人氣餐廳PASTAIO於12月1日至31日，推出期間限定「聖誕分享餐」，無論內用或外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。