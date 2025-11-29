聽新聞
好市多「黑色購物週」最後一天 MacBook Air優惠壓軸登場現折3000元
好市多「黑色購物週」最後一天，今年買氣超火熱，到了最後一天竟然都還有新增的優惠公開！壓軸登場的優惠竟然出現了13吋MacBook Air，想入手的會員可得抓準一開門人潮稍微比較少的時間進廠採購。
今年台灣好市多官方社群一反常態，在黑色購物週第7天竟然還有新增的5款主打特惠商品，主打商品絕對是13吋MacBook Air M4版10核心/256G SSD現折3,000元，年末換新機就趁現在。
另外還有關山一級御用米現折114元，超大菠菜義大利餃現折80元，在家料理少不了變化菜色得好幫手。包裝精緻的博多明太子蝦餅禮盒現折80元，提前為年節送禮準備一下很合適。
黑色購物週最後一天，全台14家分店同樣提早至8點就開始營業，週末人潮眾多，進場可得要有排隊的心理準備。
