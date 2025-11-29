快訊

備戰2026冬季帕運倒數100日 歐米茄超霸Paralympic限定表見證榮耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
冷冽的冬季雪景化為白色漆面表盤，並搭配醒目的藍色時標、指針等細節。圖／OMEGA提供
冷冽的冬季雪景化為白色漆面表盤，並搭配醒目的藍色時標、指針等細節。圖／OMEGA提供

瑞士高級製表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將發表一只限定款超霸腕表，以致敬將在2026年3月揭幕的米蘭「科蒂納冬季帕運」（Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026），同時延續OMEGA與運動、精密計時的深厚傳統。

OMEGA最早自1992年首次擔任帕運官方計時，並再度於2026年米蘭科蒂納賽事中負責包含高山滑雪、越野滑雪、冰球、輪椅冰壺、單板滑雪......等六項冬季運動的計時服務。本次發表的限量手表則將以OMEGA經典的「超霸」（Speedmaster）計時碼表為基礎，其中冬季白雪靄靄的凜冽化為白色亮漆面盤並加上了淡藍冰霜質感塗層；封閉式後底蓋則將還原冬季帕運會的徽章浮雕，而大會旗幟色彩的紅、藍、綠三色，也將漸變形式藏身在中央的計時秒針。

機芯的動力將採用OMEGA 3330自動上鍊同軸擒縱機芯，並帶來52小時動力儲存。38毫米的精鋼表殼將同時適合女性或男性手腕配戴，機芯並獲「瑞士天文台認證」（COSC）。表款預計將在下周於台灣上市，OMEGA亦將再度提供大會精密的官方計時服務，見證賽事中每一精彩記錄的榮耀誕生。

封閉式底蓋將還原大會的專屬標誌與Milano Cortina 2026字樣。圖／OMEGA提供
封閉式底蓋將還原大會的專屬標誌與Milano Cortina 2026字樣。圖／OMEGA提供
表款將以特製白色表盒收納，內側並有OMEGA與冬季帕運雙Logo。圖／OMEGA提供
表款將以特製白色表盒收納，內側並有OMEGA與冬季帕運雙Logo。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸38毫米Milano Cortina 2026限定表，20萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸38毫米Milano Cortina 2026限定表，20萬元。圖／OMEGA提供

運動 瑞士 米蘭

商品推薦

