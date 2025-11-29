備戰2026冬季帕運倒數100日 歐米茄超霸Paralympic限定表見證榮耀

瑞士高級製表品牌歐米茄（OMEGA）宣布，將發表一只限定款超霸腕表，以致敬將在2026年3月揭幕的米蘭「科蒂納冬季帕運」（Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026），同時延續OMEGA與運動、精密計時的深厚傳統。

OMEGA最早自1992年首次擔任帕運官方計時，並再度於2026年米蘭科蒂納賽事中負責包含高山滑雪、越野滑雪、冰球、輪椅冰壺、單板滑雪......等六項冬季運動的計時服務。本次發表的限量手表則將以OMEGA經典的「超霸」（Speedmaster）計時碼表為基礎，其中冬季白雪靄靄的凜冽化為白色亮漆面盤並加上了淡藍冰霜質感塗層；封閉式後底蓋則將還原冬季帕運會的徽章浮雕，而大會旗幟色彩的紅、藍、綠三色，也將漸變形式藏身在中央的計時秒針。