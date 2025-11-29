周杰倫加持、Verstappen也搶戴？Men In Pink成趨勢 粉色時計小盤點

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Grand Seiko Heritage Collection「STGF387粉櫻」腕表，11萬5,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Heritage Collection「STGF387粉櫻」腕表，11萬5,000元。圖／Grand Seiko提供

色彩常帶來直觀性印象，一如紅色傳達了熱情、藍色散發冷靜。粉色過往常給人浪漫、夢幻聯想，但近年也默默成為手表面盤的愛用顏色，無論男性、女性，都能合宜配戴。

這股無性別風潮緣起之一要屬每年10月的國際乳癌月，為推廣健康概念不少品牌包含萬寶龍（Montblanc）、真力時（ZENITH）、雷達（RADO）都曾推出粉紅色面盤款式、響應慈善。然粉紅色要和男性建立關聯則不得不提帝舵（TUDOR）邀請品牌代言人周杰倫參與設計，將品牌的Black Bay Chrono披上粉色面盤，並名之為「杰倫粉」，原來表款使用了品牌自製MT5813型機芯，並獲「瑞士官方天文台認證」（COSC），甚至另一位品牌代言人貝克漢也戴上表款宣傳、一時引起騷動。

中價位瑞士品牌ORIS則有一只Divers Sixty-Five「棉花糖」，表款使用青銅的表殼與表帶，38mm的表殼換上了粉色面盤，搶眼、奪目，男女通用並具備100米防水性能，柔美的色彩與青銅表殼相映襯，一如系列名稱「棉花糖」帶來甜甜滋味。

粉色同樣是女性表款的愛用色彩，Seiko集團旗下高價位品牌Grand Seiko的「STGF387粉櫻」腕表有著小巧的26毫米尺寸，表款經過品牌自豪的「鏡面拋光」（Zaratsu）工藝，並從浪漫的櫻花粉色得到靈感轉譯成手表設計，不僅手表面盤鑲鑽，年誤差正負10秒的石英機芯4J51，更像是櫻花與時間本質的稍縱即逝、讓人格外珍惜每一瞬；勞力士則有一只Lady-Datejust的粉色面盤，28毫米的纖巧尺寸在面盤、表圈都鑲嵌鑽石，粉色面盤中並有著醒目的勞力士皇冠Logo與三點鐘方向具放大視窗的日期窗，是手表、更是隨身攜帶的小巧時光寶石。

泰格豪雅（TAG Heuer）則因為品牌代言人F1車手Max Verstappen曾在2023、2024都在卡達賽中稱霸，品牌遂在卡達賽前發表了粉色新品，包含一只全新Formula 1 Solargraph腕表螢光粉限量版。表款從1986年的Formula表款得到靈感復刻，由於使用了Calibre TH50-00太陽能機芯，2分鐘光照即可運行一整天、近40小時陽光更可儲備10個月動能，搭配上粉紅色與黑色的雙色細節，又酷、又Man、又搶眼！Max Verstappene過往在賽道上奪冠時多配戴另一只藍色面盤TAG Heuer的Monaco計時碼表，假使本周末卡達賽事獲得佳績，屆時Max Verstappen會否戴上最新粉色腕表？且讓人拭目以待！

ROLEX Lady-Datejust腕表，28毫米、粉色面盤、18K白色黃金與精鋼、時間與日期顯示，型號為279384RBR，59萬9,500元。圖／ROLEX提供
ROLEX Lady-Datejust腕表，28毫米、粉色面盤、18K白色黃金與精鋼、時間與日期顯示，型號為279384RBR，59萬9,500元。圖／ROLEX提供
從浪漫的櫻花得到靈感，Grand Seiko的「STGF387粉櫻」腕表，也像是時光與櫻花滿開的稍縱即逝。圖／Grand Seiko提供
從浪漫的櫻花得到靈感，Grand Seiko的「STGF387粉櫻」腕表，也像是時光與櫻花滿開的稍縱即逝。圖／Grand Seiko提供
F1車手Max Verstappen曾在2023、2024都在卡達賽中稱霸，TAG Heuer並在卡達賽前發表了粉色新品，包含Formula 1 Solargraph腕表螢光粉限量版，並採限量發行。圖／TAG Heuer提供
F1車手Max Verstappen曾在2023、2024都在卡達賽中稱霸，TAG Heuer並在卡達賽前發表了粉色新品，包含Formula 1 Solargraph腕表螢光粉限量版，並採限量發行。圖／TAG Heuer提供
ORIS Divers Sixty-Five「棉花糖」腕表，38毫米、青銅表殼、時間與日期顯示、100米防水，96,000元。圖／ORIS提供
ORIS Divers Sixty-Five「棉花糖」腕表，38毫米、青銅表殼、時間與日期顯示、100米防水，96,000元。圖／ORIS提供
TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕表螢光粉限量版，太陽能機芯、時間與日期顯示，限量發行，59,600元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕表螢光粉限量版，太陽能機芯、時間與日期顯示，限量發行，59,600元。圖／TAG Heuer提供
TUDOR Black Bay Chrono粉紅款，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、200米防水，19萬3,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR Black Bay Chrono粉紅款，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、200米防水，19萬3,500元。圖／TUDOR提供

