用黑啤酒桶熟成！汀士頓實驗性酒款首度登台 1700瓶限量搶市

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「汀士頓 Dragon's Milk精釀黑啤酒桶」酒精濃度50.5%，建議售價1,500 元。圖／英商希威仕提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
隨著全球精釀與威士忌跨界風潮持續升溫，來自蘇格蘭高地的汀士頓（Deanston）今年把海外討論度高居不下的實驗性作品——「Dragon's Milk精釀黑啤酒桶（Dragon's Milk Stout Cask Finish）」單一麥芽威士忌首度帶進台灣。新酒款由汀士頓與美國密西根州精釀啤酒廠New Holland Brewing Company合作打造，融合兩座酒廠的工藝、個性與狂想，即日起正式亮相，為台灣威士忌迷開啟一場風味未知之旅。

汀士頓前身為棉花廠，堅持手工釀造、長時間發酵與非冷凝過濾，是其標誌性的風味核心，也讓蜂蜜、柑橘與石楠花蜜成為品牌最鮮明的香氣語彙。另一端，美國的New Holland Brewing Company以大膽實驗聞名，以使用波本桶熟成的招牌啤酒「Dragon's Milk」立足精釀界，被視為美國啤酒圈傳奇。

這次的合作將兩方個性一次推向極致。酒液先在重新烘烤的橡木桶中熟成，再轉入曾盛裝Dragon's Milk的黑啤酒桶中進行最後熟成，最後以50.5%高酒精濃度裝瓶，完整保留濃烈又奔放的風味層次。因此在各大國際評價平台上，它被視為集實驗精神、冒險性格與前衛風格於一身的代表作，甚至被專家形容為「不走典型蘇格蘭路線的勇者之作」。

酒體以汀士頓經典的青蘋果與蜂蜜香氣揭開序幕，緊接而來的是啤酒桶帶出的烘烤麥芽、黑巧克力、咖啡與焦糖氣息；入口後麥香甜潤、香草與焦糖層層堆疊，尾韻乾淨俐落，收束後仍留有核果與濃縮咖啡般的餘韻。從清亮到深邃、從柔和到濃郁，風味如同橫跨大西洋的兩種文化在舌尖交會。

「汀士頓 Dragon's Milk精釀黑啤酒桶」首度登台，品牌表示，這是一張獻給冒險者的限量入場券。因採特殊啤酒桶過桶工法，產量相當有限，台灣僅引進1,700瓶，即日起於奕欣洋行獨家販售，建議售價1,500元（實際售價以店內公告為主）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國 威士忌 售價

