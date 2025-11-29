一天一億！外縣市民眾湧入台中 購物節成最強觀光磁鐵

購物節一到，全台民眾都想來台中！「2025台中購物節」如火如荼進行，截至28日登錄金額累積達184億元，許多外縣市民眾看準消費享優惠又能抽大獎，密集安排購物節期間來台中旅遊。

2024年購物節62天總登錄金額353億元，外縣市登錄達64億元「等同其他縣市購物節最高登錄總額」，平均每天帶進觀光商機超過1億元，前三名分別是彰化17.8億元、南投8.4億元及雲林4.8億元，另五都均超過3億元以上，購物節成為外縣市旅遊消費最佳選擇。

經發局長張峯源表示，台中購物節外縣市消費從2020年4億元，成長到去年的64億元，「磁吸效果」驚人、帶動龐大觀光財。

抽大獎是最大誘因，誕生多位外縣市幸運兒，如2021年屏東陳小姐與家人台中旅遊期間，在女兒協助登錄發票下，抽中最大獎好宅；2023年新竹的陳小姐，獨生女在台中念大學，與先生南下探望，看到海報參加活動就抽中百萬汽車。

還有南投草屯許小姐往返台中工作，前一年中3,000元，隔年就抽中汽車大獎；2024年也有彰化范小姐來台中血拚抽中百萬現金大獎；今年更有印尼新住民林小姐成為首位「外籍專屬1萬美金」得主。張峯源表示，來台中消費每天都有機會中獎，購物節已成為最佳旅遊套裝行程。

經發局說明，今年還有普發一萬元紅利，為持續提升觀光吸引力、鼓勵民眾把一萬元再放大，台中購物節再推出重磅加碼多抽一組「百萬現金大獎」。