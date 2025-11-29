I人也要衝一波！PASTAIO聖誕餐開賣 1人獨享、4人歡聚都開心

迎接年末聚會時刻，主打新鮮義大利麵的人氣餐廳PASTAIO於12月1日至31日，推出期間限定「聖誕分享餐」，無論內用或外帶，都能輕鬆營造節慶儀式感。凡點購「聖誕分享餐」，即加贈總價值1460元精選葡萄酒及「檸檬提拉米蘇」，歡享微醺甜蜜時光。

今年的分享餐有兩款主菜選擇，包括肉控必點的「爐烤牛排佐濃縮肉汁」與經典不敗的「烤全雞佐櫻桃醬」，皆適合四人共享。分享餐須提前三天預訂，內用另加收一成服務費。

「爐烤牛排分享餐」（5,288元）包括爐烤牛排、聖誕糖果餃、菠菜起司泥、馬鈴薯泥、迷你鐵鍋鬆餅（4顆），附贈「檸檬提拉米蘇」一盒、精選葡萄酒一瓶。主廚選用重達一公斤的美國安格斯黑牛肋眼，以鹽麴、蒜頭、迷迭香與黑胡椒醃漬後風乾兩日，再以爐火慢烤一小時，外層焦香、肉質柔嫩多汁，搭配濃縮牛汁更添層次。馬鈴薯泥質地綿滑，還有融合菠菜與帕達諾起司的菠菜起司泥，迷你鐵鍋鬆餅外脆內軟；聖誕糖果餃以 Ricotta 與焦糖核桃製作、拌入焦化奶油與風乾生火腿，口感鹹甜交織，極具節慶氣息

「烤全雞分享餐」（2,988元）包括烤全雞、聖誕糖果餃、菠菜起司泥、油封馬鈴薯、迷你鐵鍋鬆餅（4顆），附贈「檸檬提拉米蘇一盒」、精選葡萄酒一瓶。主廚選用1.2公斤全雞，先以香蒜、洋蔥、黑胡椒等醃製4小時入味，再烤至外皮金黃，肉質細嫩多汁，佐手工熬煮酸櫻桃醬享用，酸甜果韻平衡油脂。搭配浸潤甘美雞汁的「油封馬鈴薯」與溫和鹹香的「菠菜起司泥」，佐外脆內軟、奶香滿盈的「迷你鐵鍋鬆餅」，暖甜馨香。

除多人分享餐，今年也推出適合一人獨享的「聖誕獨享餐」（880 元），包含7盎司爐烤牛排、聖誕糖果餃、菠菜起司泥與馬鈴薯泥，讓喜歡單獨過節的I人，也能享受完整套餐。「聖誕分享餐」與「獨享餐」於PASTAIO光復、內湖、新店與林口門市供應，高雄店則提供「烤全雞分享餐」與「獨享餐」兩款選擇。PASTAIO以豐美料理與微醺甜點陪伴每一場相聚，為今年冬日留下專屬於味蕾的節慶記憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康