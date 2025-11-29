耶誕將至…桃園百貨業布置吸睛 邀民眾送暖做愛心
桃園市台茂購物中心慶祝耶誕節，今年以「粉萌貝兒夢幻聖誕Merry Pinkmas Wonderland」為主題，利用500隻粉紅小熊玩偶打造8米高耶誕樹，館內還有巨型耶誕老人、雪花燈飾與10米光瀑，每天還有10場光霧音樂秀，邀民眾走進夢幻世界。業者即日起也推購物滿額抽iPhone活動，預計要送出iPhone 17、iPhone 17 Pro各50支。
台鐵桃園站前商圈方面，桃園遠百攜手桃園市社會局舉辦「聖誕結心願禮物募集」活動，邀民眾12月7日前認助百位孩童的聖誕願望，館內即日起至12月9日也舉辦會員消費指定商品滿5000元贈350元。
統領廣場也推耶誕圓夢計劃，認購禮物可得50統領點數50點，館內消費滿3500元還有優惠折抵、住宿抽獎等多重好禮；新光三越則以「與Snoopy一起傳遞幸福」為主題，打造 3.5米高主題耶誕樹供民眾打卡，即日起至12月25日期間也推出「蒐集Snoopy計畫」，完成任務有機會獲得限量Snoopy隨身鏡，會員還可登記參加抽饗食天堂雙人平日下午茶。
台茂指出，館內設有7個打卡場景，除了8米高的粉紅小熊耶誕樹，還有粉紅沙發、粉紅大熊玩偶、巨型郵筒、耶誕老公公等裝置藝術。另外，即日起至明年1月4日，每天中午12時只晚上9時有10場光霧音樂會，12月25日晚上7時還有180秒耶誕煙火秀。
歲末年終，台茂也推「購物滿額抽iPhone100支、幸福好運迎新年」回饋活動，即日起至明年1月1日，活動期間當天消費累積滿3000元可獲得1張抽獎券（滿6000元可獲2張，以此類推），填妥資料投入B2聖誕樹旁的抽獎箱，就有機會抽中iPhone 17或iPhone 17 Pro。11月13日至12月3日會先抽50名幸運兒，12月4日至明年1月1日抽第二波50名幸運兒。
