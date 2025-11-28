vivo子品牌「iQOO 15」首度登台！「6大電競亮點」樹立性能旗艦新標竿

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
iQOO 15以性能、遊戲與螢幕三大跨代領先實現不掉幀、超流暢。圖／iQOO提供
vivo今天（11月28日）正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌iQOO，首款在台推出的iQOO 15搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5、自研電競晶片Q3、2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕，以三大跨代領先優勢樹立未來性能旗艦新標竿。

2009年成立的 iQOO，品牌名稱源自「I Quest On and On」縮寫，象徵生而強悍、探索不止，我們以持續精進的創新技術，為使用者創造更多探索樂趣，並滿足消費者對於極致效能與電競的期待。

iQOO 15核心採用台積電第三代3nm製程並搭載高通Snapdragon® 8 Elite Gen 5，其共同打造的Monster超核引擎能精準預測每一幀遊戲畫面所需要的運算能力、降低掉幀風險，還能針對遊戲全程無差別加速；啟動Monster模式，即可釋放更強、更順、更冷靜的巔峰效能。

專為遊戲優化的自研電競晶片Q3，內建渲染Core、光追Core 與AI Core三大運算核心，對應AI、光線追蹤與強大繪圖能力。透過超級解析與超級幀率技術同步運作，iQOO 15呈現如電腦等級穩定的畫面幀率與超流暢的遊戲體驗。此外，Q3 晶片支援自研的全場景光線追蹤，帶來電影等級的光影效果與逼真陰影，大幅提升遊戲沉浸感。

iQOO 15搭載6.85吋2K M14 LEAD™ OLED全域護眼螢幕，高達6000 nits局部峰值亮度，透過奈米光刻濾光膜導入無偏光片顯示技術，大幅提升透光率與色準，降低動態模糊，有效減少眩光與色偏，日夜觀看更舒適。而全新一代的超感觸控支援144Hz 刷新率，與最高3200Hz瞬時觸控採樣率，點擊和滑動回應更快更精準。

iQOO 15具備全新8K mm² VC散熱系統，是史上最大的 VC 均熱板，整合2億奈米石墨烯、雙層石墨片與超導熱凝膠，讓機身始終保持酷冷；搭載7000mAh藍海電池，並支援100W極速閃充和40W無線閃充。未來感懸浮能量光環可同步迸發機身與螢幕光效，營造沉浸式戰場光效，並支援全彩自訂或一鍵關閉。支援最高2K 60幀20Mbps直播和螢幕鏡射規格，並在熱門遊戲可長時間穩定維持120fps。

在相機部分，iQOO 15配備後置5000萬畫素VCS仿生光譜主鏡頭、5000萬畫素超廣角鏡頭、5000萬畫素Sony 3倍潛望式鏡頭，以及3200萬畫素前置自拍鏡頭，可實現3倍完美人像、10倍夜景大師與100倍潛望長焦探索；CIPA4.0單眼級防手震則大幅提升手持成片率。另有全面升級的全焦段人像、LivePhoto、AI修圖、抓拍、超級月亮等多元模式。

iQOO 15搭載OriginOS 6.0，透過原子島讓操作更直覺與迅速、私密空間則守護重要個人資料安全、一碰傳打破Android與iOS的隔閡， vivo辦公套件更支援Windows、Mac 和手機無縫連線；購買iQOO 15享vivo同款新品15天換貨、原廠殼膜免費換、免費到府收送、免費手機健檢、免檢修費等貼心售後服務。

iQOO 15將推出16GB RAM＋512GB ROM版本，共有「凌雲灰」與「傳奇白」兩色，即日起至12月5日於vivo全台官方體驗店、線上官方商城、指定電商通路及燦坤、GAME休閒館、宏碁遊戲官方線上商店等指定合作通路開放預購。凡於預購期間入手即享原廠延長保固一年，至官網登錄完成即可獲得Razer Kishi Ultra 遊戲手持裝置，以及螢幕意外保固12個月一次等重磅好禮，整體預購禮總價值13,790元。

全台vivo官方體驗店同步祭出限時預購回饋，於門市預購iQOO 15可享指定銀行刷卡6期零利率；電競手機玩家只要攜帶ASUS ROG手機至全台官方體驗店賞機並完成iQOO 15預購，加碼再送vivo筆電隨行袋一個。iQOO 15將自12月6日起於指定通路正式開賣。

●附註：詳細活動內容以官網、門市、指定通路公告為準。

iQOO 15具備6大電競亮點：不掉幀、強勁續航、強悍散熱、懸浮能量光環、4D遊戲震感、流暢直播。圖／iQOO提供
iQOO 15在台推出16GB RAM+512GB ROM版本，共有「凌雲灰」、「傳奇白」兩款外觀配色。圖／iQOO提供
vivo今天（11月28日）正式宣布引進以「頂級效能、極速充電與電競優化」為核心訴求的子品牌iQOO。圖／iQOO提供
電競女神解婕翎現身iQOO 15發表會，共度iQOO台灣首次亮相重要時刻。圖／iQOO提供
iQOO 15即日起至12月5日於vivo全台官方體驗店、線上官方商城、指定電商通路及燦坤、GAME休閒館、宏碁遊戲官方線上商店等指定合作通路開放預購。圖／iQOO提供
世界冠軍電競隊伍BMG與電競女神現身iQOO 15發表會。圖／iQOO提供
