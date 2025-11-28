搶攻寒假旅遊商機 高雄冬季旅展溫泉郵輪巴士詢問夯

搶攻冬季旅遊商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客，包括餐券折扣券、飯店住宿券及一票暢玩到底，其中，冬季首選是泡溫泉，屏東四重溪首次推出溫泉郵輪巴士，詢問度超夯。

2025冬季國際旅展今在高雄展覽館南館登場，隨著冬季連假、跨年、寒假檔期將至，為搶食旅遊大餅，各大旅行社、飯店推出超低優惠、限時折扣，在冬旅旺季來臨前搶得消費者荷包。

看準民眾規畫寒假出遊需求，旅展主打「進場就能環遊世界」概念，包含機票、國內外團體旅遊、郵輪行程、飯店住宿券、人氣餐券等，以最低3折起價格，吸引大批民眾詢問。高雄市旅行公會表示，今年旅展可說是年底前國旅優惠最密集的一次，參展業者都端出壓箱好康，趁寒假旺季衝一波買氣。

高市觀光局也搶搭冬旅列車，以「高雄遊樂園」（Kaohsiung Wonderland）為主題館，觀光大使「高雄熊」與捷運吉祥物「蜜柑」站長親自上陣，帶領民眾秒遊大港橋、愛河灣、壽山動物園、旗山老街等台灣觀光100亮點。觀光局指出，旅展祭出高雄熱門飯店限量住宿券、樂園體驗套票與海味美食組合，都是寒假家庭客熱門的搶手貨。

搶客戰場也延伸到屏東，屏東館「恆春建城150周年」為主軸，結合曙光路跑、海岸線旅遊、溫泉季和半島遍路等重點行程，全面鎖定冬季暖旅市場。屏東縣政府交通旅遊處表首推滿額即抽獎活動，獎品包括限定文創、溫泉票券及地方特色伴手禮。

旅展現場亦整合屏東下半年至2026年重點節慶，包括屏東風域曙光路跑及屏東風域祭、半島遍路，搭配四重溪溫泉季和台灣好行溫泉郵輪巴士一票暢玩到底方案，吸引喜愛小旅行、慢旅及溫泉養生族群；業者透露，寒假期間南國溫泉及海線旅遊詢問度大幅上升，將是民眾搶優惠的最佳時機。