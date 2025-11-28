快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

搶攻寒假旅遊商機 高雄冬季旅展溫泉郵輪巴士詢問夯

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客。記者郭韋綺／攝影
高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客。記者郭韋綺／攝影

搶攻冬季旅遊商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客，包括餐券折扣券、飯店住宿券及一票暢玩到底，其中，冬季首選是泡溫泉，屏東四重溪首次推出溫泉郵輪巴士，詢問度超夯。

2025冬季國際旅展今在高雄展覽館南館登場，隨著冬季連假、跨年、寒假檔期將至，為搶食旅遊大餅，各大旅行社、飯店推出超低優惠、限時折扣，在冬旅旺季來臨前搶得消費者荷包。

看準民眾規畫寒假出遊需求，旅展主打「進場就能環遊世界」概念，包含機票、國內外團體旅遊、郵輪行程、飯店住宿券、人氣餐券等，以最低3折起價格，吸引大批民眾詢問。高雄市旅行公會表示，今年旅展可說是年底前國旅優惠最密集的一次，參展業者都端出壓箱好康，趁寒假旺季衝一波買氣。

高市觀光局也搶搭冬旅列車，以「高雄遊樂園」（Kaohsiung Wonderland）為主題館，觀光大使「高雄熊」與捷運吉祥物「蜜柑」站長親自上陣，帶領民眾秒遊大港橋、愛河灣、壽山動物園、旗山老街等台灣觀光100亮點。觀光局指出，旅展祭出高雄熱門飯店限量住宿券、樂園體驗套票與海味美食組合，都是寒假家庭客熱門的搶手貨。

搶客戰場也延伸到屏東，屏東館「恆春建城150周年」為主軸，結合曙光路跑、海岸線旅遊、溫泉季和半島遍路等重點行程，全面鎖定冬季暖旅市場。屏東縣政府交通旅遊處表首推滿額即抽獎活動，獎品包括限定文創、溫泉票券及地方特色伴手禮。

旅展現場亦整合屏東下半年至2026年重點節慶，包括屏東風域曙光路跑及屏東風域祭、半島遍路，搭配四重溪溫泉季和台灣好行溫泉郵輪巴士一票暢玩到底方案，吸引喜愛小旅行、慢旅及溫泉養生族群；業者透露，寒假期間南國溫泉及海線旅遊詢問度大幅上升，將是民眾搶優惠的最佳時機。

旅行公會預估，冬季旅展是年底觀光市場的重要指標，各家業者摩拳擦掌，出遊潮提前啟動優惠，要在冬季旅遊戰場分食這波超強買氣，旅展至12月1日止。

高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客。記者郭韋綺／攝影
高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客。記者郭韋綺／攝影
高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客。記者郭韋綺／攝影
高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客。記者郭韋綺／攝影

溫泉季 屏東縣政府 旅展

延伸閱讀

台畜肉品門市、現煮豬雜專賣店 屏東西市場開張

高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客

高雄冬季國際旅展開跑 400攤位超值優惠搶市

高鐵寒假營隊來了 探訪維修重地燕巢總機廠 下周四開放報名

相關新聞

搶攻寒假旅遊商機 高雄冬季旅展溫泉郵輪巴士詢問夯

搶攻冬季旅遊商機，高雄市旅行公會冬季國際旅展400多家業者今起進駐高雄展覽館，祭出優惠搶客，包括餐券折扣券、飯店住宿券及...

百年齋彌酒造「雪之茅舍」登台！三無釀造純粹美學 引領清酒新浪潮

以「三無釀造」聞名日本的百年酒藏——齋彌酒造店，其代表品牌「雪之茅舍」正式由星坊酒業取得台灣唯一總代理。為宣告合作啟動，...

「水果王國」國門新品！北農跨界合作 這家免稅店吃得到6種鮮果

台北農產運銷股份有限公司首度跨界合作，此次攜手昇恆昌免稅商店，將「截切生鮮水果」正式導入國門出境管制區內的昇恆昌旗下餐飲...

朗格「時間的禮讚」特展！6大系列加碼2025新品 重塑德式經典新高度

幾乎等同德國高級製表的同義詞，朗格（A.Lange & Söhne）過去向來以嚴謹的二次組裝、稀有產量、偏心式面盤設計語...

Back to the Future─500趴2025打造全台最強質感潮流派對

《500輯》迎來創刊5周年，全台最強質感潮流派對「500趴」將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場。這場由50...

財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」Day 6優惠超吸睛 Apple Watch也有折扣別錯過

好市多「黑色購物週」即將進入週末搶購人潮最高峰，第6天新增的優惠商品稍早搶先公開！年年秒殺的財富女神金條、最新上市的Ap...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。