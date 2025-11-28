快訊

百年齋彌酒造「雪之茅舍」登台！三無釀造純粹美學 引領清酒新浪潮

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
雪之茅舍純米山廢（左），建議零售價990元；奧伝山廢建議零售價420元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以「三無釀造」聞名日本的百年酒藏——齋彌酒造店，其代表品牌「雪之茅舍」正式由星坊酒業取得台灣唯一總代理。為宣告合作啟動，第五代社長齋藤浩太郎特別來台，於「雪之茅舍．星坊總代理發表會」中親自分享酒藏逾百年的歷史、工藝與理念，並帶來多款經典酒款，讓台灣市場首度有機會近距離認識秋田酒的純粹風味。

齋彌酒造創立於 1902 年，位於秋田縣由利本莊市，以「不櫂入、不濾過、不加水」的「三無釀造」方法聞名，被日本酒界視為自然發酵的先驅。釀造所使用的水源來自新山湧出的伏流水，水質柔和潔淨；酒米則由藏人親自栽種秋田代表米種「秋田酒小町」，並嚴選兵庫縣黑田庄特 A 區的「山田錦」作為高規格原料，展現「了解米，才能釀出好酒」的核心哲學。

杜氏高橋藤一強調，釀酒並非人為強勢介入，而是協助微生物展現最佳狀態，這種順應自然的精神，也成就了「雪之茅舍」清冽、深邃且帶有秋田雪國氣息的風味。酒藏始終堅持全程手工釀造，藏人多為當地農家子弟，平均年齡僅約 30 歲，在農閒時投入釀造工作，使技術與精神代代傳承。齋藤社長更表示：「酒會映照釀造者的人格。」這份職人精神讓「雪之茅舍」屢獲國內外鑑評會肯定，在全國新酒鑑評會拿下 20 次金賞，也於全米日本酒歓評會與 IWC 等國際評比大放異彩。

此次由星坊酒業正式代理，象徵「雪之茅舍」在台灣市場邁入新篇章。星坊酒業總經理須家昌表示：「『雪之茅舍』展現日本酒最純粹的一面，不追求華麗，而是讓米與水說話。」他指出，星坊將透過專業品飲活動與文化交流，讓更多台灣消費者感受秋田雪國的自然哲學與極致純粹。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雪之茅舎大吟釀花朝月夕，香氣清麗優雅，蘋果與白花柔和交織，建議零售價3,900元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
齋彌酒造店社長齋藤浩太郎，親自飛到台灣，參與「雪之茅舍」發表會。圖／星坊酒業提供
雪之茅舎純米大吟釀，果香清麗，口感滑順圓潤，建議零售價2,680元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
齋彌酒造店社長齋藤浩太郎（左）與星坊酒業總經理須家昌，完成簽約儀式。圖／星坊酒業提供
秋田 日本

