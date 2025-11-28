「水果王國」國門新品！北農跨界合作 這家免稅店吃得到6種鮮果
台北農產運銷股份有限公司首度跨界合作，此次攜手昇恆昌免稅商店，將「截切生鮮水果」正式導入國門出境管制區內的昇恆昌旗下餐飲據點，讓國內外旅客能在機場直接品嘗水梨、橘子、小番茄、甜柿、柳丁與芭樂共6種高品質台灣水果。
北農表示，雙方7月確認合作後，立即啟動高標準供貨前置作業，包括截切加工場評鑑、季節水果供應分析，以及與昇恆昌共同開發兼具食安與設計美感的包裝樣式等。11月初完成運輸與冷鏈測試後，雙方成功於26日迎來首次上架，為台灣農產開啟嶄新的國際曝光舞台。
北農說，首波推出水梨、橘子、小番茄、甜柿、柳丁與芭樂6款截切水果，這些鮮果產品在旅客通關後的桃園國際機場hómee KITCHEN、Wing Café等昇恆昌旗下餐飲據點販售，讓旅客在等待登機時即可輕鬆補充維他命，也為即將離境的國際旅客留下台灣「水果王國」的美好記憶。
北農強調，將依季節滾動調整品項，確保旅客品嘗到的始終是最當季、最新鮮的台灣風味。此次合作不僅是商品上架，更象徵北農正積極從傳統市場供應端延伸至零售端的角色轉型；北農將持續與不同領域的夥伴攜手合作，讓台灣優質農產品能在更多的場域亮相，為農產價值鏈注入新的成長動能。
