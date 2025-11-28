朗格「時間的禮讚」特展！6大系列加碼2025新品 重塑德式經典新高度

幾乎等同德國高級製表的同義詞，朗格（A.Lange & Söhne）過去向來以嚴謹的二次組裝、稀有產量、偏心式面盤設計語彙、實用思維的複雜功能開發為特色。品牌近日以「時間的禮讚」為主題帶來一次VIP特展，除了重塑品牌六大系列，原廠工匠親自來台示範機芯組裝，並以特殊的月相主題互動裝置，帶人感受朗格如何以機械裝置重現月亮的盈虧之美。

在「時間的禮讚」展場中，朗格偏心顯示的Lange 1、薄型斯文的Saxonia、古典傳世的1815、訴諸複雜功能的Richard Lange、被收藏家趣稱為「貓頭鷹」的Zeitwerk、鮮明運動風格的Odysseus六大系列，被重新呈現在觀者眼前。

本次特展現場合計呈現27只表款，其中2023年發表的Lange 1 Perpetual Calendard萬年曆腕表鉑金款具備外環跳字式月份環，表款除可精確顯示每四年一次閏月、並至2100年才需要調整一次，同時鉑金款搭配黑色面盤，面盤上更全數使用德文顯示、原汁原味；今年甫現身的超薄Saxonia款則限量200只，其中750蜂蜜金款已售盡、另有鉑金款使用亮黑色縞瑪瑙，機芯含表殼僅6.2毫米，L093.1型手上鍊機芯並齊備包含3/4夾板、鵝頸式微調裝置、藍鋼螺絲、金質擺輪等特色。

同樣2025年新款的Richard Lange Jumping Seconds跳秒表玫瑰金款則結合恆定動力擒縱系統、跳秒裝置以及歸零裝置，面盤上的秒針、分鐘、時鐘三個次表盤微微交疊，同時「大秒針」更將以停格瞬跳的跳秒顯示，別具收藏樂趣，全球限量100只；Zeitwerk系列Date玫瑰金款也是今年新品，44.2毫米的18K玫瑰金表殼除了延續該系列經典的數字顯示時鐘與分鐘，新開發的外圈式日期顯示並以紅色底盤顯示，並可以按鈕快速調整日期。

同時朗格更在現場以特殊的互動裝飾，一次呈現包含1815、Lange 1、Grand Lange 1、Datograph Perpeutual、Richard Lange、1815 Rattrapante Perpetual Calendar、Datograph Perpeutual Tourbillon等七款包含月相顯示功能的表款月相盤裝置，只要按下按鈕，裝飾牆上的月相裝置便會因允轉動。

本次「時間的禮讚」僅對媒體與VIP開放，並為完全預約制，展期只至11月29日（六），可洽朗格台北101專門店詢問。