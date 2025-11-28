Back to the Future─500趴2025打造全台最強質感潮流派對

《500輯》迎來創刊5周年，全台最強質感潮流派對「500趴」將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場。這場由500輯主辦，臺北市商業處與台北101共同主辦的大型IP活動，結合市集、音樂祭與策展元素，打造集美食、音樂與藝術於一身的年度盛會。2025年以「Back to the Future─做最好的決定」為主題，延續品牌「世代混搭．質感重擊」的核心理念，邀請大眾免費入場，一同感受振奮人心的音樂表演和創意料理，分享快樂與感動，激發每個人創造屬於自己的精彩未來。

500趴2025主視覺。圖／500輯提供

集結最強夢幻組合，500趴2025齊聚頂尖餐飲傳奇與經典名菜

500趴2025集結最強夢幻組合，連續蟬聯3年500盤冠軍的「晶華軒」，將首度帶來獨家帝皇蝦西施泡飯，500盤常勝軍「NOBUO」推出店內招牌，也是菜單上沒有的李氏咖哩飯首度在500趴出攤現身，以及連續5年入選500盤的「金蓬萊遵古台菜」，將在500趴經典呈現上推出獨門招牌菜蓬萊排骨酥。

500盤3連霸的晶華軒，將首度於500趴推出獨家「帝皇蝦西施泡飯」。圖／品牌提供 連續5年入選500盤「金蓬萊遵古台菜」，首度在500趴推出招牌菜色「蓬萊排骨酥」。圖／聯合報系資料照 NOBUO－李氏咖哩飯。圖／NOBUO提供

此外，500趴2025聚集全台最強餐飲名店與創意料理。宜蘭「饗宴鐵板燒」推出耗時12小時慢火熬製的黃金花膠雞湯麵，台中「飛花落院」以冬季靈感打造龍蝦關東煮，台北法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」則融合在地食材與法式手法帶來紹子麵及炙燒海鮮濃白湯。頂級牛排「莫爾頓牛排館」端出珍寶蟹餅與迷你菲力牛排三明治，風靡全球的泡麵王「Indomie營多麵」，快煮3分鐘就能品嚐Q彈麵條與香濃醬料的完美結合，「雷蒙叔叔美式餐廳」帶來經典牛胸與費城人漢堡，煙燻品牌「Taugamma頭家嬤」則推出煙燻牛胸滷肉飯與手撕豬肉，完美融合台味與美式BBQ。

風靡全球的「Indomie營多麵」將在500趴出攤。圖／品牌提供 「LOPFAIT 樂斐」融合在地風味推出紹子麵與炙燒海鮮湯。圖／品牌提供

500趴2025夢幻甜點及飲品與全台小吃齊聚，體驗多元味蕾盛宴

這次也匯聚眾多優質甜點品牌，像是以手作經典與台灣味著稱的「宜可頌」和「Chubby Doo 甜甜圈」以創意形象重新定義義式甜甜圈。「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」重視分享與季節元素，帶來季節限定草莓大福、「星忱甜點Brillante pâtisserie」帶來500甜得甜品項天然酵母潘那朵尼及半熟巧克力，和兩位500甜得主Quelques Pâtisseries 某某甜點 X 土然巧克力專門店共同推出的聯名冰淇淋。「台北君悅酒店」專為500趴限定推出販售的甜蜜心意，因應酒店35周年以及500趴強勢回歸主題的每日限量主廚手作甜點九宮格。還有不容錯過的是「新口味食品行」全台首間以蛋黃酥為主題的台式下午茶店，連歌手田馥甄都忍不住為了它發了多則限動。

宜可頌推出太妃糖香草聖多諾黑。圖／品牌提供 Chubby Doo 甜甜圈。圖／品牌提供 「新口味食品行」蛋黃酥。圖／品牌提供 「法朋烘焙甜點坊」的限定季節草莓大福。圖／品牌提供

飲品方面，臺虎精釀帶來5款經典生啤，世嵵梅酒提供季節限定草莓梅酒，當吧PawnBar營造獨特典當品酒體驗，丘香SAKE BAR則以特色清酒締造歸屬感。還有以啤酒串起人與人之間、人與文化間的共鳴的人氣品牌酉鬼啤酒，跟知名YouTuber滴妹創辦的「再睡5分鐘NAP TEA」帶來療癒茶飲，咖啡大賽冠軍「Fika Fika Cafe」則供應風味絕佳飲品。

酉鬼啤酒。圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「世嵵梅酒」。圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 知名手搖飲品牌「再睡5分鐘」 500趴2025出攤。圖／品牌提供

500趴2025也聚集全台小吃名店，包括東區宵夜名攤「欲罷不能鹹水雞」、以紅槽醃制酥炸的「正宗阿角紅燒肉劉美麗」、以及台南超人氣的「糯夫米糕」招牌麻油豬軟骨燉米糕。人氣攤位還有台中「租界」炭火蝦飯、創新豆花店「Zero sense無味定律 X 豆花專門店」推出麻香川辣豆花及義大利拿坡里披薩專家「Gino Pizza X 君諾食品 」推出創新牛肚醬披薩包，展現新世代味覺想像力。

台中美食「租界」炭火蝦飯。圖／品牌提供 「Gino Pizza」牛肚醬披薩包。圖／品牌提供 「糯夫米糕」500趴2025出攤。圖／品牌提供

指定手機vivo X300系列／HINO HIACE露營車同步亮相

500趴2025指定手機vivo是拍攝音樂派對的最強神器。vivo X300系列搭載蔡司2億畫素超清晰鏡頭，能精準捕捉每個精彩瞬間。

指定用車 HINO，結合潮流創新精神，引領大家體驗前所未有的大車文化。現場展示HIACE露營車，帶著全家人上山下海體驗自由生活。

統一超商好鄰居文教基金會以「青年深根 嶼+人共鳴」為主題，號召八組青年團隊推出地方特色商品，現場下單可獲限量好禮。Hitachi則帶來闖關互動與全台首台冰箱拍貼機，完成任務即可兌換奶油爆米花，讓現場驚喜不斷。

這場融合世代與創新的潮流盛會，不僅是一場音樂與藝術的饗宴，更是美食愛好者的夢幻天地，邀請大家一起共享美好時光。

500趴合作夥伴。圖／500輯提供

