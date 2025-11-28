財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」Day 6優惠超吸睛 Apple Watch也有折扣別錯過

好市多「黑色購物週」即將進入週末搶購人潮最高峰，第6天新增的優惠商品稍早搶先公開！年年秒殺的財富女神金條、最新上市的Apple Watch Series 11終於都出現了，往年這類熱門商品通常各店數量不多、常常一開門就秒殺，再加上週末進場採購的人潮又會更多，想入手一定要趁早進場。

稍早台灣好市多在官方社群搶先公開了黑色購物週第6天新增的8款主打特惠商品，終於出現的PAMP財富女神黃金條塊500克，現折26,000元，黃金價格持續上漲，入手保值趁現在。Apple Watch Series 11則是推出鋁金屬錶殼搭配運動型錶帶基本款，46mm賣場價13,359元、42mm賣場價12,395元，黑五現折1,200元，以現場提供的顏色為主。另外，外型繽紛時尚的iMac也推出優惠，8核心/256G SSD規格，現折4,100元，買一台全家都能用。

另外，冬季必備的暖暖包、韓星也著迷的義美小泡芙也都有推出優惠。要注意的是，法式烤布蕾僅限11月29日當天有折扣，玻璃罐裝質感十足。