財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」Day 6優惠超吸睛 Apple Watch也有折扣別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」即將進入週末搶購人潮最高峰，第6天新增的優惠商品稍早搶先公開！年年秒殺的財富女神金條、最新上市的Apple Watch Series 11終於都出現了，往年這類熱門商品通常各店數量不多、常常一開門就秒殺，再加上週末進場採購的人潮又會更多，想入手一定要趁早進場。

稍早台灣好市多在官方社群搶先公開了黑色購物週第6天新增的8款主打特惠商品，終於出現的PAMP財富女神黃金條塊500克，現折26,000元，黃金價格持續上漲，入手保值趁現在。Apple Watch Series 11則是推出鋁金屬錶殼搭配運動型錶帶基本款，46mm賣場價13,359元、42mm賣場價12,395元，黑五現折1,200元，以現場提供的顏色為主。另外，外型繽紛時尚的iMac也推出優惠，8核心/256G SSD規格，現折4,100元，買一台全家都能用。

另外，冬季必備的暖暖包、韓星也著迷的義美小泡芙也都有推出優惠。要注意的是，法式烤布蕾僅限11月29日當天有折扣，玻璃罐裝質感十足。

黑色購物週期間期間，全台14家分店都提早至8點就開始營業，天天都會新增新的優惠商品，項目持續累加，但要注意，部分商品有限購規定，且貨量有限，售完為止。今年黑五買氣超方，平日人潮就超熱烈，週末進場可得要有排隊的心理準備。

好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。記者黃筱晴／攝影
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」第6天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供

