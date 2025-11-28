聽新聞
0:00 / 0:00
財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」Day 6優惠超吸睛 Apple Watch也有折扣別錯過
好市多「黑色購物週」即將進入週末搶購人潮最高峰，第6天新增的優惠商品稍早搶先公開！年年秒殺的財富女神金條、最新上市的Apple Watch Series 11終於都出現了，往年這類熱門商品通常各店數量不多、常常一開門就秒殺，再加上週末進場採購的人潮又會更多，想入手一定要趁早進場。
稍早台灣好市多在官方社群搶先公開了黑色購物週第6天新增的8款主打特惠商品，終於出現的PAMP財富女神黃金條塊500克，現折26,000元，黃金價格持續上漲，入手保值趁現在。Apple Watch Series 11則是推出鋁金屬錶殼搭配運動型錶帶基本款，46mm賣場價13,359元、42mm賣場價12,395元，黑五現折1,200元，以現場提供的顏色為主。另外，外型繽紛時尚的iMac也推出優惠，8核心/256G SSD規格，現折4,100元，買一台全家都能用。
另外，冬季必備的暖暖包、韓星也著迷的義美小泡芙也都有推出優惠。要注意的是，法式烤布蕾僅限11月29日當天有折扣，玻璃罐裝質感十足。
黑色購物週期間期間，全台14家分店都提早至8點就開始營業，天天都會新增新的優惠商品，項目持續累加，但要注意，部分商品有限購規定，且貨量有限，售完為止。今年黑五買氣超方，平日人潮就超熱烈，週末進場可得要有排隊的心理準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言