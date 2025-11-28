好市多網購日強襲！黑鑽率先開買 滿8,800折800、3C和大家電全下殺

黑色購物節的氣氛意猶未盡，好市多的優惠馬上又來一波！年底購物旺季進入最熱階段，好市多自11月28日起推出「Cyber Monday超級網購星期一」，橫跨10天、超過300件商品下殺，從熱門3C、大家電、保暖服飾到健身補給、年末零食滿上。

本次Cyber Monday最大亮點之一，就是黑鑽會員可提前3天開搶。11/28～11/30，黑鑽會員可以多一次優惠券代碼使用機會，單筆滿8,800元就折800元，比一般會員早一步搶到熱門品項。到了12/01「網購星期一」當天，全體會員也能享有相同滿額折抵。

在這次網購日活動中，3C、大家電優惠最吸睛，指定大尺寸高畫質電視8折起、熱門健身品同場下殺，其他優惠的活動商品，更是橫跨300多件，好市多強調「年底要換新、送禮要買，這檔最剛好」。熱門商品包括：Philips、Samsung等品牌大尺寸電視，Sharp雙門冰箱、Whirlpool蒸氣洗脫烘、Brother標籤機、迪朗奇義式咖啡機、Vinvautz紅酒櫃等。

由於接近年末，聖誕節、新年將至，好市多這波活動同步推出多款節慶禮品。其中路易吉絨毛玩偶，先前在社群掀起「秒殺傳說」，本次回歸預期再度成為搶購焦點。另外，家庭族群關注的LEGO、益智玩具組、冬季保暖服飾也都列入優惠清單。當然健康食品與健身補給也加入戰局，今年高蛋白商品買氣持續強勢，活動中包含：高蛋白飲品、冷凍雞精、蛋白質穀物餐、膠原蛋白粉與有機無麩質野莓燕麥片，加上家庭常備的冷凍蝦仁、冷凍雞腿切塊也在優惠活動，讓健身族與家庭客都能補好補滿。

還有一個更好康的優惠不得不提，就是線上購物刷Costco富邦聯名卡可享3%現金回饋無上限。黑五購物是不是還有遺珠之憾，沒關係，再來超級網購星期一享受無縫接軌的購物樂趣就對了。