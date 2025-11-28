快訊

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

好市多網購日強襲！黑鑽率先開買 滿8,800折800、3C和大家電全下殺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
黑色購物節的氣氛意猶未盡，好市多的優惠馬上又來一波！圖/好市多提供
黑色購物節的氣氛意猶未盡，好市多的優惠馬上又來一波！圖/好市多提供

黑色購物節的氣氛意猶未盡，好市多的優惠馬上又來一波！年底購物旺季進入最熱階段，好市多自11月28日起推出「Cyber Monday超級網購星期一」，橫跨10天、超過300件商品下殺，從熱門3C、大家電、保暖服飾到健身補給、年末零食滿上。

本次Cyber Monday最大亮點之一，就是黑鑽會員可提前3天開搶。11/28～11/30，黑鑽會員可以多一次優惠券代碼使用機會，單筆滿8,800元就折800元，比一般會員早一步搶到熱門品項。到了12/01「網購星期一」當天，全體會員也能享有相同滿額折抵。

在這次網購日活動中，3C、大家電優惠最吸睛，指定大尺寸高畫質電視8折起、熱門健身品同場下殺，其他優惠的活動商品，更是橫跨300多件，好市多強調「年底要換新、送禮要買，這檔最剛好」。熱門商品包括：Philips、Samsung等品牌大尺寸電視，Sharp雙門冰箱、Whirlpool蒸氣洗脫烘、Brother標籤機、迪朗奇義式咖啡機、Vinvautz紅酒櫃等。

由於接近年末，聖誕節、新年將至，好市多這波活動同步推出多款節慶禮品。其中路易吉絨毛玩偶，先前在社群掀起「秒殺傳說」，本次回歸預期再度成為搶購焦點。另外，家庭族群關注的LEGO、益智玩具組、冬季保暖服飾也都列入優惠清單。當然健康食品與健身補給也加入戰局，今年高蛋白商品買氣持續強勢，活動中包含：高蛋白飲品、冷凍雞精、蛋白質穀物餐、膠原蛋白粉與有機無麩質野莓燕麥片，加上家庭常備的冷凍蝦仁、冷凍雞腿切塊也在優惠活動，讓健身族與家庭客都能補好補滿。

還有一個更好康的優惠不得不提，就是線上購物刷Costco富邦聯名卡可享3%現金回饋無上限。黑五購物是不是還有遺珠之憾，沒關係，再來超級網購星期一享受無縫接軌的購物樂趣就對了。

活動 商品 好市多 家電

延伸閱讀

首度參戰好市多黑五！他目睹「除濕機5秒掃空」嚇傻 內行：還能再減1200

女掀衣「露頭燈」...惡搞好市多黑五 1男1女到案

好市多黑五爆款！97元冷水壺瘋搶 會員目擊：一個爸爸買十幾組

香菜大軍快衝！ 好市多上架「香菜牛肉泡麵」 經典紅燒湯底搭「滿滿香菜」一包不到30元

相關新聞

Back to the Future─500趴2025打造全台最強質感潮流派對

《500輯》迎來創刊5周年，全台最強質感潮流派對「500趴」將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場。這場由50...

財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」Day 6優惠超吸睛 Apple Watch也有折扣別錯過

好市多「黑色購物週」即將進入週末搶購人潮最高峰，第6天新增的優惠商品稍早搶先公開！年年秒殺的財富女神金條、最新上市的Ap...

WOW會員一年份捐贈啟動物資即時配送　Coupang酷澎關懷桃園孕產婦家庭

Coupang 酷澎今年起推出「只買一件就出貨、無門檻免運」的 WOW 會員服務，讓顧客享受隨時隨地都能下單、最快隔日收到貨品的便利體驗。Coupang 酷澎也將這份便捷配送延伸至社會公益層面，主動捐

好市多網購日強襲！黑鑽率先開買 滿8,800折800、3C和大家電全下殺

黑色購物節的氣氛意猶未盡，好市多的優惠馬上又來一波！年底購物旺季進入最熱階段，好市多自11月28日起推出「Cyber M...

味蕾秒穿宋代！故宮晶華推「大宋風華雅宴」 重現當代傳奇滋味

被譽為「文治時期」的宋朝，經濟繁榮、文化鼎盛，不僅有士大夫的文雅宴席，也有庶民的市井小食，同時發展出煨、蒸、滷、爆、醃、...

聯名「鑽石之王」Harry Winston 晶華酒店精品下午茶12月限時登場

美味的下午茶不僅是舌尖味蕾的放鬆，更是一段愜意時光的無拘無束。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。