聯名「鑽石之王」Harry Winston 晶華酒店精品下午茶12月限時登場

美味的下午茶不僅是舌尖味蕾的放鬆，更是一段愜意時光的無拘無束。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日與台北晶華酒店合作，以「Winter Wonderland」冬日夢幻饗宴為主題推出雙人午茶套組，僅在12月限定供應。

高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的歷史源起於紐約，由於創辦人Harry Winston先生本就是珍貴寶石的收藏家，品牌同時更有「鑽石之王」美名。Harry Winston目前除多個頂級珠寶系列外，由Cluster風格延伸的婚嫁珠寶，結合品牌首字母縮寫的HW系列珠寶、運動風格鮮明的The Ocean表款，都是Harry Winston的經典之作。

本次與「台北晶華酒店」合作的雙人下午茶套餐將涵蓋鱈場蟹魚子醬、香煎干貝佐櫛瓜、開心果馬卡龍聖誕樹、無法果塔、可可冬之夢、麋鹿巧克力海鹽脆餅、紅醋栗泡芙......合計4道鹹食、5道甜點與3款飲料，全數12道，設計與風味上則將Harry Winston的珠寶美學展延，成為精緻氣質的美味饗宴。