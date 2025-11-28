快訊

聯名「鑽石之王」Harry Winston 晶華酒店精品下午茶12月限時登場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston X 台北晶華酒店的聯名「Winter Wonderland」雙人午茶套組，可透過inline連結進行預約。圖／Harry Winston提供
Harry Winston X 台北晶華酒店的聯名「Winter Wonderland」雙人午茶套組，可透過inline連結進行預約。圖／Harry Winston提供

美味的下午茶不僅是舌尖味蕾的放鬆，更是一段愜意時光的無拘無束。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日與台北晶華酒店合作，以「Winter Wonderland」冬日夢幻饗宴為主題推出雙人午茶套組，僅在12月限定供應。

高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的歷史源起於紐約，由於創辦人Harry Winston先生本就是珍貴寶石的收藏家，品牌同時更有「鑽石之王」美名。Harry Winston目前除多個頂級珠寶系列外，由Cluster風格延伸的婚嫁珠寶，結合品牌首字母縮寫的HW系列珠寶、運動風格鮮明的The Ocean表款，都是Harry Winston的經典之作。

本次與「台北晶華酒店」合作的雙人下午茶套餐將涵蓋鱈場蟹魚子醬、香煎干貝佐櫛瓜、開心果馬卡龍聖誕樹、無法果塔、可可冬之夢、麋鹿巧克力海鹽脆餅、紅醋栗泡芙......合計4道鹹食、5道甜點與3款飲料，全數12道，設計與風味上則將Harry Winston的珠寶美學展延，成為精緻氣質的美味饗宴。

該份Harry Winston X 台北晶華酒店的聯名「Winter Wonderland」雙人午茶套組，將從2025年12月在Azie Grand Café供應，每日早上11點半至晚上9點半，並可透過inline連結進行預約：https://reurl.cc/XaLEgM；用餐的同時，Azie Grand Café中央更佈置了結合閃耀薑餅人與華麗吊飾、挑高三層樓的氣質聖誕樹，在美味之外、同時為人在歲末年終留下暖心動容的別緻回憶。

海瑞溫斯頓特別在台北晶華酒店中庭打造了三層樓高的聖誕樹，溫馨閃耀。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓特別在台北晶華酒店中庭打造了三層樓高的聖誕樹，溫馨閃耀。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓不僅有「鑽石之王」美名，其訂婚鑽戒更提供豐富的切工與設計樣式。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓不僅有「鑽石之王」美名，其訂婚鑽戒更提供豐富的切工與設計樣式。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓與台北晶華酒店的聯名下午茶套組，將從2025年12月起在Azie Grand Café限時供應。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓與台北晶華酒店的聯名下午茶套組，將從2025年12月起在Azie Grand Café限時供應。圖／Harry Winston提供
全數12道的鹹食、甜點與飲品，將Harry Winston的珠寶美學轉化為精緻美食饗宴。圖／Harry Winston提供
全數12道的鹹食、甜點與飲品，將Harry Winston的珠寶美學轉化為精緻美食饗宴。圖／Harry Winston提供

珠寶 品牌 酒店

