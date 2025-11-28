聽新聞
0:00 / 0:00
聯名「鑽石之王」Harry Winston 晶華酒店精品下午茶12月限時登場
美味的下午茶不僅是舌尖味蕾的放鬆，更是一段愜意時光的無拘無束。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日與台北晶華酒店合作，以「Winter Wonderland」冬日夢幻饗宴為主題推出雙人午茶套組，僅在12月限定供應。
高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）的歷史源起於紐約，由於創辦人Harry Winston先生本就是珍貴寶石的收藏家，品牌同時更有「鑽石之王」美名。Harry Winston目前除多個頂級珠寶系列外，由Cluster風格延伸的婚嫁珠寶，結合品牌首字母縮寫的HW系列珠寶、運動風格鮮明的The Ocean表款，都是Harry Winston的經典之作。
本次與「台北晶華酒店」合作的雙人下午茶套餐將涵蓋鱈場蟹魚子醬、香煎干貝佐櫛瓜、開心果馬卡龍聖誕樹、無法果塔、可可冬之夢、麋鹿巧克力海鹽脆餅、紅醋栗泡芙......合計4道鹹食、5道甜點與3款飲料，全數12道，設計與風味上則將Harry Winston的珠寶美學展延，成為精緻氣質的美味饗宴。
該份Harry Winston X 台北晶華酒店的聯名「Winter Wonderland」雙人午茶套組，將從2025年12月在Azie Grand Café供應，每日早上11點半至晚上9點半，並可透過inline連結進行預約：https://reurl.cc/XaLEgM；用餐的同時，Azie Grand Café中央更佈置了結合閃耀薑餅人與華麗吊飾、挑高三層樓的氣質聖誕樹，在美味之外、同時為人在歲末年終留下暖心動容的別緻回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言