全台飯店最高耶誕樹點燈！晶華Ｘ海瑞溫斯頓 揭開佳節序幕

耶誕佳節即將到來，晶華酒店率先為矗立在酒店中庭的3層樓高耶誕樹舉辦點燈儀式，現場邀請海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘、台北歐洲學校代表、Ginza Sand創辦人森本龍一擔任點燈嘉賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮和營運長吳偉正攜手點亮由晶華與海瑞溫斯頓Harry Winston共同布置的精品耶誕樹。

現場另有主廚設計的「Harry Winston’s Holiday耶誕限定午茶組」，以及11月29日在飯店前方時尚廣場所舉辦的「晶華耶誕‧慈善市集」活動。全台飯店室內最高的耶誕樹在歐洲學校合唱團的美妙歌聲、以及耶誕老公公的溫暖祝福聲中被點亮，傳遞佳節祝福與希望。

位於台北晶華酒店一樓中庭的耶誕樹，總高近12公尺，樹身綴滿2,000顆象徵海瑞溫斯頓Harry Winston品牌色的藍球與金球，搭配綠白色交織的榭寄生葉，充滿佳節愉悅氛圍。呼應永續經營的理念，飯店持續使用LED燈串，長達40天的耶誕季，用電量可較之前使用千顆鎢絲燈泡時節省5,800度電，相當於減少碳排放量約2,865公斤。

即日起至12月31日，台北晶華酒店於中庭Azie餐廳推出「Harry Winston’s Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴」雙層午茶組，匯集4款層次豐富的精緻鹹點─鱈場蟹魚子醬、香煎干貝佐櫛瓜、鴨肝帕尼尼、波士頓龍蝦佐千層洋芋；以及5款造型宛如珠寶工藝般精巧的甜品─開心果馬卡龍聖誕樹、無花果塔、麋鹿巧克力海鹽泡芙、紅醋栗泡芙、可麗露。搭配的兩杯飲品可自由選擇，包括由晶華首席調酒師特調的「可可冬之夢」、散發節慶香氣的香料熱紅酒，或咖啡／茶。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

在3層樓高耶誕樹的光影映照之下享用午茶，為冬日午後增添溫暖迷人的節慶儀式感。雙人份雙層午茶組每份2,580元（另加一成服務費），點用午茶組即可享有「耶誕老公公優先合影禮遇」。

11月29日於飯店前方時尚廣場舉辦的「晶華耶誕‧慈善市集」，超過20個攤位包括Ian Kittichai（Coast）、林明健Kin Lam（Golden）與羅偉誠Leo Lo（Circum-）3位名廚藝烹的節慶美食，還有飯店二手良品餐具、五星食材選物及耶誕禮品。另規劃有親子手作薑餅、耶誕老公公合影與DJ Live演出，本次市集收入扣除必要成本後將全數捐贈喜憨兒基金會，將節慶祝福化為實際行動。

台北晶華酒店

地址：台北市中山北路2段39巷3號