高雄冬季國際旅展聚集400攤 韓國首爾、釜山下殺1萬元有找
一連舉辦4天的高雄冬季國際旅展今天在高雄展覽館開幕，多達400個攤位搶攻明年寒假旅遊商機，業者紛祭出優惠行程，消費滿6千元可參加抽獎，獎品包括國內外機票及iPhone17手機等大獎。
高雄市旅行公會指出，參展業者推出國內外優惠行程，台日旅宿集團DoMo民泊雙人住宿原價雙人一晚3000元，旅展限定組合優惠價為10張2萬6000 元，東京新宿、熊本、宜蘭、北海道等四地通用。
五福旅遊旅展指定行程最高第2人減6000元，日本指定行程現場一口價2萬4900元，韓國指定行程現場一口價1萬1800元，香港自由行3日9899起（含稅）第2人減1000。旅天下高雄明誠加盟店限時出清，報名再送網卡旅遊不斷線。高大旅行社國內外旅展精選，只要報名國內旅遊可享司導小費優惠。
喜鴻假期推出多項優惠，包括東北藏王樹冰雪怪車第2人折6000元、立山開山第2人折8000元、北海道戲雪3萬9800元起、大阪4、5、6日任君挑選2萬900元起、大阪過年3萬3900元起、東京5日2萬9900元起、九州4日2萬4900元起、首爾及釜山5日行程（彩妝一站）指定日期一口價9999元起 、韓國過年2萬900元起。
高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年冬季旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、觀光工廠、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近400格展位，搶攻寒假商機。除國內超優惠旅遊產品及經典遊程，另有澎湖、金門、馬祖等離島行程，旅行控要趕快來搶便宜、搶好康，展期至12月1日止。
