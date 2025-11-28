聽新聞
攜手三星電子與台灣藝術家 松機環亞貴賓室變身電子藝廊行銷台灣四季
航空旅行愈來愈頻繁，旅客對於服務多元性與細節也愈加挑剔，機場貴賓室服務也不斷推陳出新。以商務旅客為主的松山機場，其環亞貴賓室（Plaza Premium Lounge, PPL）就推出結合藝術、文化與音樂的沉浸空間，與三星電子及海神畫廊的合作，將台灣藝術家的作品陳列其中，把機場貴賓室氛圍推升到更新的層次。
環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group，PPG）於台北松山機場環亞貴賓室（Plaza Premium Lounge, PPL）攜手三星電子和海神畫廊，透過利用三星電子的The Frame Pro 美學AI智慧顯示器，以電子畫框呈獻本次合作畫廊與藝術家的作品。
海神畫廊也規畫全新聯展《福爾摩沙・四季之歌》，由總監胡閔堯策展，邀請四位台灣藝術家吳逸萱、王勁之、蔡宇貞、陳奕龍，以當代視角詮釋台灣四季的自然與文化意象。
此外，記者會現場也邀請林口國中弦樂團演奏，讓旅客在機場感受不同面向的文化魅力，而不是僅有餐飲服務與休憩空間而已。
環亞集團北亞區總經理張慧君表示，很高興在松山機場環亞貴賓室，以藝術、音樂交織的形式迎接年末，此次與三星及海神畫廊的合作，讓我們得以打造兼具文化深度與美學質感的沉浸式體驗，希望旅客在啟程前，能在這個空間稍作停留、放慢步調，讓藝術為旅程增添更多意義。
