開業9年、7度獲米其林推介 「Orchid蘭」餐廳明年1月底歇業

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Orchid蘭」餐廳宣告將於2026年1月31日，正式結束營業。圖／摘自Orchid Restaurant 蘭FB粉絲團
「Orchid蘭」餐廳宣告將於2026年1月31日，正式結束營業。圖／摘自Orchid Restaurant 蘭FB粉絲團

開業至今9年、連續7年獲得《臺灣米其林指南》入選肯定的「Orchid蘭」餐廳，今（28日）正式宣布將於2026年1月31日，正式結束營業。「Orchid蘭」餐廳表示：「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。我們希望為這段故事保留最美好的定格。」

「Orchid蘭」餐廳創立於2016年，在台灣的獨立餐廳當中，堪稱最積極推動國際交流的代表。這幾年不只持續舉辦四手餐會，更累積超過 20 場國際主廚客座，是同領域中少見的密度與能量。

從米其林三星傳奇名廚 Yannick Alléno、上海米其林二星的「喜粵 8 號」，到「世界 50 最佳餐廳」排名第 13 的莫斯科 餐廳「White Rabbit 」主廚 Vladimir Mukhin，都曾親自跨海來到台北的廚房。透過這些重量級合作，「Orchid蘭」餐廳不只把世界帶進餐廳，也讓台灣料理的視野，被看見得更遠。

「Orchid蘭」餐廳在停業公告中表示，開業九年間有幸與世界各地的主廚並肩創作，也在無數餐桌上，見證了人們人生中值得被記住的點滴，「謝謝您們在這段旅程中，把重要的時刻交給Orchid一同收藏。」

餐廳 米其林 廚房

