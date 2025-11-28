快訊

高雄冬季國際旅展開跑 400攤位搶市

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今（28）日在高雄展覽館開幕。照片／高雄市旅行公會提供
2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今（28）日在高雄展覽館開幕。照片／高雄市旅行公會提供

2025高雄市旅行公會冬季國際旅展28日在高雄展覽館開幕，匯集海內外機構、公私部門近400格攤位參展，展期至12月1日止。參展業者莫不大大讓利，瞄準寒假旅遊旺季商機，紛祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，另有抽獎，獎品包括國內外機票、iPhone17手機等大禮，是民眾出遊搶便宜、拿好康不容錯過的良機。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，參展業者現場莫不殺很大的搶客，今年冬季旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、觀光工廠、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近400格展位，搶攻寒假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動。

國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券等你來「搶市」，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲旅行控注意，趕快來搶便宜、搶好康。

為打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球。

此外，高雄市旅行公會為回饋民眾，旅展購票入場就有機會抽中國內外機票、精美好禮，現場凡消費滿6000元就能獲得一張摸彩券，有機會把「iPhone 17」帶回家喔！

