饗賓年菜開放預訂！饗食天堂領軍 果然匯、開飯、饗泰多攻圍爐商機

迎接2026龍馬奔騰的喜氣新年，饗賓集團旗下5大品牌同步推出外帶年菜，以「新年新味型」為主軸，從台味、川味到泰式料理一次到位，滿足不同家庭的團聚需求。人氣Buffet品牌「饗食天堂」與蔬食Buffet品牌「果然匯」推出馬年限定團圓宴外帶年菜，主打澎湃份量與招牌料理，讓民眾除了在餐廳熱鬧圍爐外，也能將佳餚帶回家，輕鬆享用年節經典美味。

除Buffet系列外，「真珠 台灣佳味」、「開飯川食堂」及「饗泰多 泰式風格餐廳」也加入外帶年菜行列，涵蓋台式、川味、泰式三大料理系統，全品項於12月1日起正式開放預購。5大品牌年菜售價自5,188元至7,288元不等。

為呼應小家庭趨勢，「果然匯」與「饗泰多」同步推出單品年菜，方便消費者自行搭配喜愛菜色，讓年夜飯更具彈性與個人風格。饗賓集團表示，今年年菜以「多樣選擇、一次備齊」為核心，期望無論家庭規模或飲食偏好，都能在團聚之際享受屬於自己的年節味。

不想大魚大肉 果然匯「開運團聚蔬饗宴」蔬食年菜超澎湃

人氣蔬食Buffet「果然匯」主廚團隊精心研發，限量推出的「開運團聚蔬饗宴」包含9道精緻蔬食。過年必吃的「御品猴菇佛跳牆」匯集猴頭菇、栗子、芋頭等各式山珍，灌入蔬菜熬製而成的清甜高湯，湯鮮料豐。團圓必備的「開運榭黃獅子頭」經主廚以胡蘿蔔與豆腐特製榭黃醬汁，費時煨煮入味。

還有象徵步步高升的「蒲燒漫蓮子米糕」醬燒特製純植素鰻，搭配蓮子與竹筍慢火蒸炊米糕，糯米吸滿麻油與荷葉清香，滋味飽滿豐盈。年節小點承載好運與運氣，「繽紛酪香脆麥球」以印度麥餅盛裝滑順酪梨醬與果乾，香脆與綿潤完美交融，「開運團聚蔬饗宴」9品售價5,188元。另外，也可彈性預購單道佳餚，「御品猴菇佛跳牆」、「金芋滿堂猴頭菇」、「蒲燒漫蓮子米糕」及「開運松露蘿蔔糕」提供單品販售。

國民Buffet饗食天堂外帶年菜 多國美味齊聚

滿足年夜飯菜色人人各有所好，國民Buffet「饗食天堂」推出「開運迎春御饗」。包括集結五款海陸珍味的「珍饌極鮮五福海味」，以軟絲、烏魚子、港式臘腸、鮑魚磯煮、現燙甜白蝦呈現五福齊聚團圓美意。「富貴迎春紅蟳米糕」嚴選鮮甜肥美紅蟳，佐以特製清香醬汁細火拌煮，搭配用上乘糯米蒸製而成的米糕，霸氣喜迎新春。小朋友喜愛的「甜蜜豐收楓糖豬肋排」選用厚實多汁的豬肋排包裹楓糖醬汁慢烤入味，想再來點異國美味，經典法式名菜「紅運久久燴牛肉」讓牛肉吸附紅酒韻味與香氣，肉質軟嫩多汁。再加上「年年有餘清蒸石斑」、「御品干貝竹笙雞湯」、「大吉大利鹽焗雞」等好菜共9品，售價6,888元。

開飯川食堂限量年菜 開運、好味一次上桌

「開飯川食堂｣承襲福利川菜近一甲子的精湛手藝，推出「馬到金來開運年菜組」，能同時細品特選花膠與多樣美饌，灌入慢火熬燉精緻高湯的「御品花膠佛跳牆」，以及特選烏骨雞、人蔘、鮑魚粒、蟲草花、紅棗等中藥材慢火細燉的「鮮蔘珍珠鮑魚雞」，湯鮮料足，福氣滿盈補元氣。同樣取名喜慶吉祥的「鴻運乾燒海大鮮」，主廚運用酒釀將特級草蝦提鮮，再以特調醬汁快火收乾，「瑞氣清蒸海石斑」則上選極鮮海石斑，佐以鮮味魚露，再淋上熱燙香油，鮮味滿溢。一套8品可供6至8人享用，售價7,288元。

真珠台菜圍爐盛饌 品嘗最道地台式年味

迎接新年，人氣台菜品牌「真珠 台灣佳味｣推出「駿馬迎春團圓宴」，從象徵圓滿富足的「十全五味九孔鮑」、到香氣四溢的「鴻運蔥油鹽焗雞」，再到料多實在的「極品干貝佛跳牆」與年節必吃的「珍饌紅蟳鮮米糕」，道道皆是鮮、香、醇、厚的台味佳餚。還有以頂級XO醬大火翻炒蝦仁、干貝及松阪豬的「富貴XO醬饌三寶」，鮮香迷人風味大人小孩都喜愛。內含9道佳餚，可供8至10人享用，售價6,988元。

享受異國風味 饗泰多外帶年菜「泰」好味

酸香夠味讓人胃口大開，「饗泰多 泰式風格餐廳」推出8品「御饌泰饗圍爐宴」，開胃料理「珍饌鮮貝海鮮涼拌」嚴選干貝搭配鮮甜海味，拌入特製泰式酸辣醬汁，風味爽口帶勁。「泰福氣酸菜蹄膀」以多種香料滷製豬腳，軟嫩彈牙、膠質豐厚，搭配酸辣開胃的泰式沾醬，鹹香層次與鮮明酸辣交織。「清香檸檬石斑魚」肉質細緻伴隨檸檬清香，是紅遍世界的泰式經典，8品年菜組合售價6,288元。另外，人氣菜色「黃咖哩軟殼蟹」、「冠軍月亮蝦餅」、「香茅烏骨雞湯」、「清香檸檬石斑魚」、「酥蝦香米糕」及「珍饌鮮貝海鮮涼拌」提供單品販售，輕鬆滿足泰式味蕾。

「開飯川食堂」、「真珠 台灣佳味」及「饗泰多 泰式風格餐廳」外帶年菜於12月1日至1月27日開放饗帶走線上訂購，12月1日至2月1日開放門市現場訂購，2月16日於門市取貨。「饗食天堂」即日起至2月6日開放預購，提貨日期為2月9日至2月20日。「果然匯」於12月1日至2月21日開放預購，提貨日期為2月16至2月18。數量有限，售完為止。