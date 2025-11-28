池昌旭的簽名這裡買？RADO真我方形True Square聯名表 台北限量到貨
所有看似平凡的偉大事物，背後總需要熱情長期投入、反覆打磨砥礪才能成就。瑞士手表品牌雷達表（RADO）日前在泰國曼谷打造了全新專賣店，除了由品牌執行長 Adrian Bosshard親自主持，更有品牌大使池昌旭現身並宣布新款True Square真我方形系列 x 池昌旭設計限量表款的全球首發，聲勢轟動。
2023年加入RADO家族一員的池昌旭，過往曾拍攝電視劇《奇皇后》、《Healer》等作品知名，近日更有《操控遊戲》引起討論、網路聲量持續竄升。他在2023年成為RADO品牌代言人後並在2024春天首次參觀了RADO表廠，近年無論是公開場合或私服則陸續配戴上Captain Cook庫克船長、True Square真我系列、Anatom等RADO雷達表多個系列，展現品牌在陶瓷、鏤空、幾何設計上的時計美學，獨樹一格。
據了解池昌旭也是在參觀表廠期間更加深入認識了RADO的瑞士專業背景，並一窺戲劇和品牌間的共同點：前者在光鮮亮麗的幕後需要長時間苦功積累，而生產機械表與高科技陶瓷也非一蹴可及，更對精密與精準有著持續恆常的追求。一只聯名表款的企劃就在當時埋下前因，表款則選擇了池昌旭私服時愛用的True Square真我方形系列，加上池昌旭認為霧面陶瓷更為低調，且同時兼具優雅質感，一只雷達表（RADO）True Square真我方形系列 x 池昌旭設計款於焉誕生！
黑色霧面高科技陶瓷的表殼中，開放式面盤的小時時標皆換上12顆紅寶石，象徵池昌旭生日月份7月的誕生石，而紅寶石散發著熱情，是戲劇和專業製表的共鳴點。經過五方位測試的Rado Calibre R734自動機芯除了帶來時間顯示功能，具抗磁性的Nivachron™游絲與80小時動力儲存更是其設計，並以限量987只呼應池昌旭出生的1987年，同時機芯內還藏入池昌旭的親筆簽名，是一次「小池」對廣大粉絲的熱情呼喚。表款已到貨或台灣，可洽全台RADO專門店詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言