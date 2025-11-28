池昌旭的簽名這裡買？RADO真我方形True Square聯名表 台北限量到貨

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
開放式面盤將可欣賞RADO Calibre R734自動機芯的修飾細節。圖／RADO提供
所有看似平凡的偉大事物，背後總需要熱情長期投入、反覆打磨砥礪才能成就。瑞士手表品牌雷達表（RADO）日前在泰國曼谷打造了全新專賣店，除了由品牌執行長 Adrian Bosshard親自主持，更有品牌大使池昌旭現身並宣布新款True Square真我方形系列 x 池昌旭設計限量表款的全球首發，聲勢轟動。

2023年加入RADO家族一員的池昌旭，過往曾拍攝電視劇《奇皇后》、《Healer》等作品知名，近日更有《操控遊戲》引起討論、網路聲量持續竄升。他在2023年成為RADO品牌代言人後並在2024春天首次參觀了RADO表廠，近年無論是公開場合或私服則陸續配戴上Captain Cook庫克船長、True Square真我系列、Anatom等RADO雷達表多個系列，展現品牌在陶瓷、鏤空、幾何設計上的時計美學，獨樹一格。

據了解池昌旭也是在參觀表廠期間更加深入認識了RADO的瑞士專業背景，並一窺戲劇和品牌間的共同點：前者在光鮮亮麗的幕後需要長時間苦功積累，而生產機械表與高科技陶瓷也非一蹴可及，更對精密與精準有著持續恆常的追求。一只聯名表款的企劃就在當時埋下前因，表款則選擇了池昌旭私服時愛用的True Square真我方形系列，加上池昌旭認為霧面陶瓷更為低調，且同時兼具優雅質感，一只雷達表（RADO）True Square真我方形系列 x 池昌旭設計款於焉誕生！

黑色霧面高科技陶瓷的表殼中，開放式面盤的小時時標皆換上12顆紅寶石，象徵池昌旭生日月份7月的誕生石，而紅寶石散發著熱情，是戲劇和專業製表的共鳴點。經過五方位測試的Rado Calibre R734自動機芯除了帶來時間顯示功能，具抗磁性的Nivachron™游絲與80小時動力儲存更是其設計，並以限量987只呼應池昌旭出生的1987年，同時機芯內還藏入池昌旭的親筆簽名，是一次「小池」對廣大粉絲的熱情呼喚。表款已到貨或台灣，可洽全台RADO專門店詢問。

方形的黑色霧面高科技陶瓷表殼，是RADO累積數十年的陶瓷專業。圖／RADO提供
池昌旭的韓文簽名並重現在表款背面的透明藍寶石水晶玻璃上，成為收藏「池昌旭」的珍貴機會、全球限量987只。圖／RADO提供
RADO品牌代言人池昌旭曾在2024年參觀RADO工廠，並對品牌追求精密、專業的底蘊深為感動。圖／RADO提供
紅寶石妝點了聯名表款面盤，也是池昌旭出生7月份的誕生石。圖／RADO提供
RADO品牌代言人池昌旭。圖／RADO提供
品牌 設計 瑞士

