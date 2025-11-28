池昌旭的簽名這裡買？RADO真我方形True Square聯名表 台北限量到貨

所有看似平凡的偉大事物，背後總需要熱情長期投入、反覆打磨砥礪才能成就。瑞士手表品牌雷達表（RADO）日前在泰國曼谷打造了全新專賣店，除了由品牌執行長 Adrian Bosshard親自主持，更有品牌大使池昌旭現身並宣布新款True Square真我方形系列 x 池昌旭設計限量表款的全球首發，聲勢轟動。

2023年加入RADO家族一員的池昌旭，過往曾拍攝電視劇《奇皇后》、《Healer》等作品知名，近日更有《操控遊戲》引起討論、網路聲量持續竄升。他在2023年成為RADO品牌代言人後並在2024春天首次參觀了RADO表廠，近年無論是公開場合或私服則陸續配戴上Captain Cook庫克船長、True Square真我系列、Anatom等RADO雷達表多個系列，展現品牌在陶瓷、鏤空、幾何設計上的時計美學，獨樹一格。

據了解池昌旭也是在參觀表廠期間更加深入認識了RADO的瑞士專業背景，並一窺戲劇和品牌間的共同點：前者在光鮮亮麗的幕後需要長時間苦功積累，而生產機械表與高科技陶瓷也非一蹴可及，更對精密與精準有著持續恆常的追求。一只聯名表款的企劃就在當時埋下前因，表款則選擇了池昌旭私服時愛用的True Square真我方形系列，加上池昌旭認為霧面陶瓷更為低調，且同時兼具優雅質感，一只雷達表（RADO）True Square真我方形系列 x 池昌旭設計款於焉誕生！