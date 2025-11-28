2025 耶誕必訪！影展級紅毯高雄夢時代華麗開展

2025的愛‧Sharing耶誕活動在11/14登場啦，於高雄夢時代藍鯨館1樓戶外區，「星光威尼斯-巨星拱門」聖誕裝置華麗開展。

為呼應2025的主題城市-義大利水都威尼斯，特地將威尼斯影展中重點元素搬到高雄夢時代，打造出超具有參與感的沉浸式體驗空間，超真實的紅毯體驗讓大家也能一圓明星夢，感受巨星級的氛圍，今年耶誕節就到高雄夢時代走紅毯吧。

今年愛‧Sharing的威尼斯主題精心復刻威尼斯影展，不僅有影展標配-紅毯，連威尼斯電影宮、金獅獎座、威尼斯橋甚至水都威尼斯的經典特色-貢多拉船都納入佈景中，整體設計超級用心，氛圍感滿滿！走在紅毯上瞬間帶入，感覺自己就像超級巨星本人！

體驗過程不只能走紅毯拍照打卡，現場還準備了限定活動跟大家一起過耶誕，參與現場互動就可以將好禮帶回家，自即日起~12/28的週末以及12/24、12/25，想歡度耶誕的朋友們來這裡就對了，只要掃描活動指定QRcode就能入場體驗。