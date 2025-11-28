快訊

南科小農市集 11月場周末登場　

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
南科小農市集 11 月場將於本週末在南科 Park17 商場熱鬧登場。照片／南科管理局提供
南科小農市集 11 月場將於本周末（11 月 29 日至 30 日）在南科 Park17 商場熱鬧登場。本月市集除了有15家優質在地小農帶來新鮮農產外，活動第一天（11 月 29 日）特別與交通部觀光署雲嘉南濱海風景區管理處合作，首度將「雲嘉南濱海觀光圈」人氣商家帶入小農市集，使園區展現更豐富的地方風貌，一共 10 家雲嘉南濱海觀光商圈的特色業者到現場與大家面對面，從在地農產、濱海特產、地方伴手禮到特色旅遊資訊一次呈現，讓園區從業人員採買新鮮食材的同時，就近感受濱海商圈的獨特魅力。

本次市集攤位內容豐富多元，現場展售包含烏魚子禮盒、咖啡、蜂蜜、農產等多元商品，現場亦安排試吃活動與互動介紹，民眾可以深入認識各項特色產品，感受滿滿的地方熱情，活動同時延續每月小農市集的亮點，推出多場免費食農 DIY 體驗，讓親子在趣味的手作DIY中學習農產小知識；此外，只要在市集消費累積達標，即可參加扭蛋抽好禮活動，歡迎大家一起來逛市集、享受周末悠閒時光。

南科管理局自今年 4 月起，於每月最後一周周末在 Park17 商場固定辦理「南科小農市集」，廣邀在地小農參與設攤，提供蔬果、農產加工品等多樣選擇，不僅協助提升品牌能見度，也積極與中央、地方農業、觀光單位等合作，將更多在地特色好物引入園區。南科管理局表示，希望透過市集，讓園區員工們不只能便捷地購買新鮮、安心的食材，也能認識更多臺灣優質品牌，使生活中食材、伴手禮選擇更加多元。

