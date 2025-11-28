WOW會員一年份捐贈啟動物資即時配送 Coupang酷澎關懷桃園孕產婦家庭
Coupang 酷澎今年起推出「只買一件就出貨、無門檻免運」的 WOW 會員服務，讓顧客享受隨時隨地都能下單、最快隔日收到貨品的便利體驗。Coupang 酷澎也將這份便捷配送延伸至社會公益層面，主動捐贈一年份 WOW 會員資格予桃園市政府婦幼發展局孕產婦關懷中心，協助中心能更靈活取得物資，支持有需要的育兒家庭。
Coupang 酷澎深耕台灣並關心在地需求，物流中心亦配合節日推動愛心活動。今年母親節，公司邀請桃園市手愛心視障生活關懷協會為媽媽員工按摩；端午節則舉辦物流員工同樂活動，並募集發票捐贈財團法人伊甸社會福利基金會，將善的能量從 Coupang 酷澎持續向外擴散。
同時，結合今年度新推出的WOW會員制度，Coupang酷澎在台創立「物流配送型公益捐贈模式」，透過捐贈數萬元購物金與WOW會員一年份資格，既發揮Coupang酷澎擅長的快速配送優勢，更讓社福單位有物資需求時，都能即時下單，節省行政流程與人力。
桃園市長張善政親自出席「酷幣了！愛，與婦幼同在」合作協議簽署儀式。他表示，桃園在六都中無論結婚率或出生率都名列前茅，因此市府特別重視孕產婦照護。今年起不僅成立孕婦關懷中心，也推動「孕產婦全方位守護計畫」，期望為孕產家庭提供更完整且即時的支持。
張市長並強調，市府與Coupang酷澎的合作，不僅結合桃園在孕產婦照護上的社福資源與Coupang酷澎的線上零售物流優勢，更展現企業創新思維與社會關懷力量。桃園市府將妥善運用這份資源，確保每一份關懷都能精準符合孕產婦們的需求，持續提升桃園在婦幼照護上的溫度與深度。
