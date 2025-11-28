快訊

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

WOW會員一年份捐贈啟動物資即時配送　Coupang酷澎關懷桃園孕產婦家庭

文／ 張瑞文 提供
桃園市長張善政感謝酷澎發揮企業創新思維與社會關懷力量，與桃園市政府一起照顧孕產婦家庭。 圖／Coupang 提供
桃園市長張善政感謝酷澎發揮企業創新思維與社會關懷力量，與桃園市政府一起照顧孕產婦家庭。 圖／Coupang 提供

Coupang 酷澎今年起推出「只買一件就出貨、無門檻免運」的 WOW 會員服務，讓顧客享受隨時隨地都能下單、最快隔日收到貨品的便利體驗。Coupang 酷澎也將這份便捷配送延伸至社會公益層面，主動捐贈一年份 WOW 會員資格予桃園市政府婦幼發展局孕產婦關懷中心，協助中心能更靈活取得物資，支持有需要的育兒家庭。

Coupang 酷澎深耕台灣並關心在地需求，物流中心亦配合節日推動愛心活動。今年母親節，公司邀請桃園市手愛心視障生活關懷協會為媽媽員工按摩；端午節則舉辦物流員工同樂活動，並募集發票捐贈財團法人伊甸社會福利基金會，將善的能量從 Coupang 酷澎持續向外擴散。

同時，結合今年度新推出的WOW會員制度，Coupang酷澎在台創立「物流配送型公益捐贈模式」，透過捐贈數萬元購物金與WOW會員一年份資格，既發揮Coupang酷澎擅長的快速配送優勢，更讓社福單位有物資需求時，都能即時下單，節省行政流程與人力。

桃園市長張善政親自出席「酷幣了！愛，與婦幼同在」合作協議簽署儀式。他表示，桃園在六都中無論結婚率或出生率都名列前茅，因此市府特別重視孕產婦照護。今年起不僅成立孕婦關懷中心，也推動「孕產婦全方位守護計畫」，期望為孕產家庭提供更完整且即時的支持。

張市長並強調，市府與Coupang酷澎的合作，不僅結合桃園在孕產婦照護上的社福資源與Coupang酷澎的線上零售物流優勢，更展現企業創新思維與社會關懷力量。桃園市府將妥善運用這份資源，確保每一份關懷都能精準符合孕產婦們的需求，持續提升桃園在婦幼照護上的溫度與深度。

Coupang酷澎WOW會員購買火箭速配商品，不管是嬰兒尿布、米餅、濕紙巾，任一件不限金額都能免運出貨。
Coupang酷澎WOW會員購買火箭速配商品，不管是嬰兒尿布、米餅、濕紙巾，任一件不限金額都能免運出貨。

相關新聞

Back to the Future─500趴2025打造全台最強質感潮流派對

《500輯》迎來創刊5周年，全台最強質感潮流派對「500趴」將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場。這場由50...

財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」Day 6優惠超吸睛 Apple Watch也有折扣別錯過

好市多「黑色購物週」即將進入週末搶購人潮最高峰，第6天新增的優惠商品稍早搶先公開！年年秒殺的財富女神金條、最新上市的Ap...

WOW會員一年份捐贈啟動物資即時配送　Coupang酷澎關懷桃園孕產婦家庭

Coupang 酷澎今年起推出「只買一件就出貨、無門檻免運」的 WOW 會員服務，讓顧客享受隨時隨地都能下單、最快隔日收到貨品的便利體驗。Coupang 酷澎也將這份便捷配送延伸至社會公益層面，主動捐

好市多網購日強襲！黑鑽率先開買 滿8,800折800、3C和大家電全下殺

黑色購物節的氣氛意猶未盡，好市多的優惠馬上又來一波！年底購物旺季進入最熱階段，好市多自11月28日起推出「Cyber M...

味蕾秒穿宋代！故宮晶華推「大宋風華雅宴」 重現當代傳奇滋味

被譽為「文治時期」的宋朝，經濟繁榮、文化鼎盛，不僅有士大夫的文雅宴席，也有庶民的市井小食，同時發展出煨、蒸、滷、爆、醃、...

聯名「鑽石之王」Harry Winston 晶華酒店精品下午茶12月限時登場

美味的下午茶不僅是舌尖味蕾的放鬆，更是一段愜意時光的無拘無束。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。